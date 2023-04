Iliana Calabró confirmó que tiene nuevo novio y contó cómo se conocieron: “Encontré una especie en extinción”

escuchar

Varias semanas después de haber quedado envuelta en rumores de un nuevo romance, Iliana Calabró confirmó su noviazgo con un empresario argentino. Aunque su nueva pareja se mostró reacia a presentarse ante las cámaras, la actriz brindó una nota para Socios del espectáculo (eltrece) en donde dio detalles sobre cómo lo conoció.

Iliana Calabró confirmó su nuevo noviazgo y dio detalles de cómo se conocieron

A pesar de ser una reconocida figura del espectáculo argentino, a Iliana Calabró se le conocen pocas parejas y, las dos que presentó de manera pública, terminaron la relación en contextos polémicos y muy dolorosos para ella.

El primero fue Fabián Rossi, con quien comenzó a salir cuando eran apenas unos adolescentes y quien fue su marido durante más de dos décadas. Pero el amor y el proyecto de vida que construyeron juntos no fueron suficientes para resistir cuando, en 2013, se vinculó al empresario con la causa de lavado de dinero en la que también estuvo involucrado Lázaro Báez. Sumado a esto, se dio a conocer que sus repetidos viajes a Panamá se debían a que, en paralelo a su relación con la famosa, tenía otra familia.

Ya separada, la reina del tiramisú encontró el amor en el empresario italiano Antonello Gandolfo quien, tras cuatro años de noviazgo, se fue a vivir a Italia impulsado por la crisis económica que asediaba a la Argentina y le comunicó su deseo de separarse a través de un llamado de teléfono.

Casi cinco años después de ese final, Calabró se animó a abrirle las puertas de su corazón a otro hombre y, tras varias semanas de rumores de un nuevo romance, finalmente se animó a presentarlo ante el público.

Iliana Calabró y Fabián Rossi fueron pareja durante más de 20 años

En la mañana del jueves, desde Socios del espectáculo anunciaron: “Hay una relación confirmada: Iliana Calabró está de novia, encontró el amor. Y tenemos la imagen viva del señor. Ella confirma todo”. Asimismo, enviaron un móvil para que rastreara al galán en cuestión quien, totalmente ajeno al mundo mediático, se escapó de las cámaras y simplemente atinó a decir que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aclaró que se conocieron a través de amigos en común.

Los detalles de esta historia de amor fueron brindados por la mismísima Calabró, que habló sin tapujos con el magazine conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussic. Con una enorme sonrisa, admitió: “Es un tipazo, ya lo sé. Amigos en común nos emparejaron. Nuestro joyero y Ana Rosenfeld, cada uno por su lado sin que se conocieran me lo quisieron presentar”.

Y continuó: “Me decían ‘quiero presentarte un amigo, que no sabés lo que es’. Y bueno, cuando se dio yo di vueltas, desde el verano que estamos, no lo conocía. No soy del touch and go y encontré una especie en extinción”.

Iliana Calabró junto a Antonello Gandolfo, su expareja Archivo

Sobre cuándo y cómo nació el romance, expresó: “La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía. Él me quería chatear, pero yo soy a la antigua. Con un amigo en común, Jorge, fuimos a comer con él y con la señora, nos conocimos y desde ese día nos vemos cada día”.

Y concluyó: “El amor empezó hace poquito, hace dos semanitas. Es nuevito. La relación está iniciando, en la mejor etapa. Y de todas las historias anteriores yo me quedo con las cosas lindas, lo otro va a la papelera”.

LA NACION