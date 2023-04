Evangelina Anderson volvió al barrio en el que creció y sorprendió al revelar datos inéditos de su infancia

escuchar

Cuatro meses después de su regreso a la Argentina y ya completamente instalada en el que será su hogar durante los próximos años, Evangelina Anderson protagonizó un emotivo momento durante la tarde del jueves. En compañía de sus padres, regresó a Villa Devoto, el barrio que la vio crecer, y compartió en las redes sociales algunos recuerdos de su infancia a través de un emotivo posteo.

Evangelina Anderson volvió al barrio de su infancia

Formar una familia con un futbolista implica, entre otras cosas, estar dispuesto a dejar todo atrás y encarar inesperados viajes para poder asegurar el crecimiento de la carrera deportiva. Y la vida de Evangelina Anderson junto a Martín Demichelis no fue la excepción.

A lo largo de más de 15 años de relación, la modelo y el futbolista -en compañía de los tres hijos que tuvieron juntos, Emma, Bastián y Lola- debieron atravesar múltiples mudanzas a medida que él era convocado para jugar en diversos clubes europeos. Sin embargo, tras 10 años instalados en Europa, el 2023 llegó acompañado de un inesperado cambio: volver a la Argentina.

En familia: Evangelina Anderson, Martín Demichelis y sus hijos disfrutando del presente en la Argentina

Luego de la despedida de Marcelo “Muñeco” Gallardo de River, Demichelis fue convocado para ocupar el rol de director técnico y aceptó casi sin dudarlo. Por ende, a finales del 2022, desembarcó junto a toda su familia en el país que será su hogar en los próximos años.

Aunque el cambio no fue nada fácil e implicó muchas idas y vueltas para Anderson, que fue la encargada de regresar a Alemania para ultimar los detalles finales de la mudanza que incluyeron ir a buscar a una de sus mascotas que quedó a cuidado de una amiga de la familia, finalmente están asentados en su casa y dieron oficialmente inicio a su nueva vida.

Evangelina Anderson recordó su infancia con una emotiva publicación instagram @evangelinaanderson

Una vez instalada, en las últimas horas, la modelo decidió realizar un recorrido especial por el barrio en el que creció y se detuvo especialmente en la Plaza Arenales, una de las zonas verdes principales de Villa Devoto. Acompañada por sus papás, subió un video a sus Historias mientras caminaba por los pasillos del parque y, horas más tarde, compartió una emotiva publicación en la que recordó algunos sucesos que marcaron su infancia.

“La felicidad que me da volver a caminar por la plaza de mi barrio, el que me vio nacer y crecer. Acá aprendí a andar en bici, moría por la calesita de don Tito, las hamacas y miles de recuerdos tomando mate con mis compañeros de secundaria. Cuantas veces visité la biblioteca de Devoto resumiendo libros (no había Google en ese entonces). Me encontré con un montón de vecinos y conocidos que hacía años no veía. Los que conocen la Plaza Arenales o ‘Plaza de Devoto’ sabrán muy bien cuál es la más bella de todas”, escribió, junto a una serie de fotos que se sacó en la nostálgica locación.

Evangelina Anderson pasó por la plaza de su infancia instagram @evangelinaanderson

Entre los miles de comentarios que recibió el posteo, se destacó el de Silvia Balzano, su mamá, quien expresó: “Gracias hija por reconocer las cosas pequeñas de la vida y la felicidad que le diste a los vecinos. Amé las sonrisas de todas las personas que se cruzaron con vos. Es tan lindo. Gracias vida mía”.

