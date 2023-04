Mostraron cuánto dejó Wanda Nara de propina tras cenar en una parrilla y la acusaron de “amarreta”

escuchar

El miércoles por la noche Wanda Nara cenó en una conocida parrilla de Palermo junto a su ex, Maxi López y a los tres hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto. La noticia de que los ex cenaron juntos llamó la atención porque no es muy frecuente ver a la conductora de MasterChef (Telefe) junto al exfutbolista, quienes están separados desde el año 2013.

Pero hubo otro detalle de esa particular cena familiar de Nara que llamó la atención y llegó a generar una breve controversia. Se trata de la propina que dejó la conductora y modelo tras disfrutar del menú de la parrilla ubicada en Humboldt y Gorriti.

Quien estuvo presente en el lugar y pudo documentar la cantidad de dinero que dejaron en la mesa de Wanda fue el equipo de Mañanísima (Ciudad Magazine), que se encontraban de casualidad en el mismo restaurante festejando el cumpleaños de su conductora, Carmen Barbieri.

Fue Estefi Berardi, integrante de ese programa, quien en la emisión de este jueves dio la información sobre el dinero que había dejado allí luego de comer la hermana mayor de Zaira Nara. En el ciclo de Barbieri estaban hablando de la cena de Wanda, Maxi y sus hijos cuando la panelista tomó la palabra para decir: “¿Viste la propina que dejó? Dejó muy buena propina”.

Wanda Nara y Maxi López cenaron con sus hijos en Palermo (Foto: Captura / LAM)

“¿Cuánto dejó?”, quiso saber Pampito Perelló, otro de los periodistas que integran Mañanísima. “Como 7000 pesos”, dijo Berardi.

“Ah, entonces no le cobraron la mesa”, sentenció la conductora del programa y añadió: “Se portan muy bien en ese restaurante con la gente del ambiente”.

Cuando parecía que la información sobre lo que había dejado Nara había concluido, con la idea de que lo que dejó la conductora de Master Chef de propina era un buen número, Pampito tomó una calculadora para esgrimir una posición en contrario. “Entonces dejó 7000 pesos de propina... ¿Qué son? 15 dólares”, dijo el periodista, con lo que provocó la risa de la gente presente en el estudio.

Aunque visto de ese modo, podría parecer que estaban acusando a Wanda y Maxi de ‘amarretes’, Barbieri fue cortante en su nueva intervención: “Bueno, en dólares no hablemos más”.

Entonces, el programa mostró en pantalla la imagen de la cantidad de dinero que, en efecto, había dejado Nara en la mesa de la prestigiosa parrilla, cuando ya los famosos comensales se habían retirado. “Dejó varios billetes de 1000 pesos y entre medio había uno de 500″, describió Berardi.

“¿Quién grabó eso?”, quiso saber entonces Pampito, al ver las imágenes del dinero de la propina en la mesa vacía. “Yo”, le respondió con orgullo Berardi, con lo que, otra vez, se escucharon risas en el estudio.

El miércoles por la noche las cámaras de LAM (América) fueron las primeras en captar el momento en el que la conductora de MasterChef ingresó a un restaurante de Palermo donde la esperaban Maxi López y sus hijos. Por lo que se vio y lo que informaron diversos medios de espectáculo, en la cena en familia hubo un clima cordial, lejano a las peleas que tuvieron por mucho tiempo Maxi y Wanda tras la separación.

Wanda Nara, Maxi López y los cinco hijos de la modelo, en un encuentro del año 2022 Instagram

Cabe recordar que el 31 de marzo, el exfutolista se convirtió en papá, junto a su pareja Daniela Christiansson, de una niña llamada Elle. Wanda se mostró muy feliz con la llegada de una nueva hermanita para sus hijos. “Felicidades, se agranda la familia”, sostuvo vía Instagram cuando la pareja anunció el embarazo. Tras el nacimiento, sin embargo, la mayor de las hermanas Nara no hizo comentarios, al menos públicamente.

LA NACION