Después del reclamo que realizó Iliana Calabró el sábado a la noche en PH: Podemos Hablar (Telefe), en el que le pidió a su hermana, Marina Calabró, más presencia para con la familia, la periodista realizó su descargo y la prensa fue nuevamente en busca de la palabra de la actriz, quien se mantuvo firmo, pero no pudo contener las lágrimas.

“¿Qué sentís?”, le preguntó Alejandro Castelo, cronista de LAM (América TV) a Iliana. “No lo sé. Ni yo me entiendo qué me pasó, cómo fue que me dio esa catarsis, esa necesidad, esa angustia y hasta recién hablaba con amigas y me emociono. Creo que tiene que ver con el fin de año, tiene que ver con períodos, etapas”, comenzó diciendo.

Y cuestionó su accionar, sobre si realmente el programa que conduce Andy Kusnetzoff era el lugar para hablar de aquella cuestión: “¿Era el lugar? Quizás no, pero pasó y evidentemente estaba en mí, tuve necesidad y salió”.

En ese sentido, mencionó una frase que le repetía su padre, Juan Carlos Calabró. “El corazón tiene razones que la razón no entiende y, si vos me decís, no lo puedo explicar”, dijo y, con la voz entrecortada, agregó: “Nos queremos mucho y cuando hay mucho amor en algún momento se va a dar un acercamiento, pero ahora no te puedo decir más, porque ya dije lo que me pasaba”.

Al mencionar que no la ve bien a su hermana por su reciente separación, Iliana aclaró: “Nadie está del todo bien. Es un momento difícil que tenemos que atravesar y eso hace que estemos movilizados. Llega fin de año, con todas las ausencias. Por eso hagamos hincapié en las presencias, de todo lo que tenemos y de acá una construcción hacia adelante”.

En esa línea, el cronista le mencionó que se acerca el cumpleaños de Marina, quien el miércoles recibirá sus 50 años y le preguntó cómo iban a hacer con el conflicto que atraviesan. “Ya tenemos regalo y todo. No sé, yo la quiero ver, son 50 años”, dijo, quebrada por el dolor.

Marina Calabró habló sobre los dichos de Iliana en el programa de Andy Kusnetzoff Captura de pantalla

Por su parte, Marina Calabró tuvo pocas palabras para con la prensa y prefirió no entrar en detalles. “Sé que no hablás, simplemente quiero saber cómo estás”, le preguntó el lunes el cronista de Intrusos (América TV) cuando salía de LN+. “Estoy bien, laburando”, respondió ella. “Un día especial, por todo lo que sucedió”, intentó ahondar en el tema el periodista. “El miércoles cumplo años. Encima 50, así que imaginate”, sumó la periodista. “Me pega todo junto. Hoy entiéndanme. Yo les hablo siempre, pero las cuestiones familiares yo prefiero mantenerlas de las puertas para adentro”, cerró contundente y con la voz entrecortada. “No quiero hablar. Gracias”, se despidió.

El pedido de Iliana Calabró

El sábado a la noche, en el ciclo de Telefe, Iliana Calabró aprovechó una consigna para hacerle un pedido a su hermana Marina. “Voy a hacer público esto porque, la verdad, ya no sé de qué manera”, comentó y, de inmediato, la voz se le comenzó a quebrar: “Yo amo mucho, profundamente, a mi hermana y necesito más presencia de ella. Siento que está esquiva a nosotros, a la familia. Ya desde que papá se fue”.

Iliana Calabró en PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

Luego de explicar que entiende su gran momento profesional y que la pone muy feliz, la mayor de las Calabró dio más detalles de su situación: “Siento que tiene que tomar conciencia de que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que yo trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par”.

Y cerró: “Me duele mucho, pero, la verdad, queremos que le dé más tiempo a esto, que es lo que vale de verdad. Esta es la vida”.