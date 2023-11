Tras dos años sin verse, Iliana Calabró compartió el momento en el que se reencontró con su hijo Nicolás

escuchar

Iliana Calabró vive uno de sus mejores momentos a nivel personal. Luego de confirmar que está en pareja con el empresario Luis Alberto de Stefano, una nueva noticia completó su felicidad. La actriz se reencontró con su hijo Nicolás, a quien no veía hace dos años y compartió el momento en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de medio millón de seguidores, la exvedette compartió el emotivo video de aquel abrazo que tanto esperaban desde el 2020, año en el que el joven de 29 años se fue a vivir a Brasil, donde está radicado.

“Ahí están, madre e hijo, después de dos años, Iliana se encuentra con el nene. El nene chiquito...”, se escuchó decir detrás a Luis Alberto de Stefano, el novio de Calabró, quien se encargó de capturar el momento. “Te extrañé”, le dice Iliana a su hijo, mientras llora y se ríe. “Bueno, emocionante. Nico hacía dos años que no veía a su mamá. Hoy después de dos años se vuelven a encontrar. Y yo estoy afónico. ¿Algo que decir? Nada que decir, chau”, cerró el empresario.

Luego, la primera campeona del Cantando (2006), tomó su teléfono y compartió con sus fanáticos aquella secuencia. “¿Qué es la felicidad? Esto… el abrazo de un hijo… Gracias Dios por mis hijos… gracias hijos por tanto amor. Vaya que te extrañé!”, escribió en la descripción del posteo donde se ven las lágrimas de la hija mayor de Juan Carlos Calabró y el abrazo entre madre e hijo.

Además de los miles de ‘Me Gusta’, los mensajes de los usuarios no tardaron en visibilizarse. “Qué lindoooo. Yo me muero si estoy dos años sin verlo. Es muy fuerte la emoción y ese abrazo es único, lo digo como mamá”; “Ay!! Se me hizo un nudo en la garganta. Disfrutá este momento con tu hijo!!”; “Como toda madre. Qué bueno Iliana, podés abrazar a tu hijo”, fueron solo algunos.

Entre los mensajes de cariño, se pudieron leer los comentarios de algunos famosos. “Por fin!!!!”, dijo la conductora Georgina Barbarrosa y “Qué hermoso”, le comentó el periodista Daniel Ambrosino”.

Por qué Marina Calabró fue la última en enterarse del romance de Iliana

Pese a que circulaban rumores, Iliana decidió hacer público su romance con Luis durante un móvil de Socios del espectáculo (eltrece) a mediados de mayo de este año. Aunque el empresario prefirió permanecer lo más alejado posible de las cámaras, en el reestreno de Perdidamente, en el Banco Comafi, no pudieron evitar besarse ante el público. Horas más tarde, Marina Calabró dialogó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó que fue la última en enterarse de la relación de su hermana.

Ileana Calabró y su nuevo novio. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

“Iliana está de novia. ¿Sabés por qué me río? Me llamó Adrián Pallares diciéndome que le habían llegado fotos y videos. Ahí asocié que ella me había dicho que un amigo joyero le iba a presentar a alguien que tenía una marmolería”, le reveló al periodista.

Y, entre risas, completó: “Esto Iliana me lo dijo en febrero, marzo, quedó ahí. Cuando Pallares me dice esto, le escribo a Iliana. Y ella me dice que sí, que se llama Luis y es marmolero. Fue en ese momento que mi hija me habla y me dice que ella ya sabía que estaba de novia su tía”.