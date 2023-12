escuchar

Mario García Cáceres no sabía que la llave de su sueño americano se la iba a dar la odontología. A pesar de que toda su historia familiar no hizo más que darle pistas de ello durante años. Es que este español, que logró consagrarse en Miami, no eligió este rubro de una, sino que el trabajo de dentista lo eligió a él.

“Mi padre es odontólogo y mi madre estudió odontología pero no la terminó. Mi abuelo también era dentista y, dentro de mi familia cercana, somos tres odontólogos y dos laboratoristas dentales”, cuenta García Cáceres en diálogo con LA NACION. Sin embargo, a pesar de tener un camino marcado por el legado familiar, la odontología no fue una elección obvia desde el principio.

Aún así, decidió estudiar odontología en República Dominicana, y fue la conexión con su futura esposa, una cubana radicada en Estados Unidos, lo que años después le terminó de abrir las puertas hacia lo que se convirtió en la historia de su vida.

Su arribo a Estados Unidos

“Terminé en los Estados Unidos porque conocí a mi esposa, que era cubana y vivía allí. En ese entonces, España estaba en un tiempo de crisis y decidimos aventurarnos en Estados Unidos”, recuerda. Y aunque el país les ofrecía un panorama alentador, sacar su anhelo del plano de las ideas y volverlo una realidad no fue una tarea sencilla.

“Al principio trabajaba por las noches, de madrugada, y ganaba unos USD 12 o USD 13 por hora”, recuerda sobre sus empleos iniciales en suelo norteamericano. Su primera experiencia laboral fue como vendedor de batidos detox, rubro que combinaba con largas tareas burocráticas que tuvo que afrontar para revalidar su título profesional de odontólogo.

Luego, trabajó como asistente dental hasta convertirse en residente y logró ingresar al programa Community Smiles, un AGD (Programa Avanzado en Odontología General) que marcó el inicio de su carrera.

Mario García Cáceres afirma que jamás imaginó su futuro en otro lugar que no fuese Estados Unidos Gentileza Mario García Cáceres

“Después que pasé mis exámenes para revalidar el título, una amiga que estaba en este programa me comentó de él, y así llegué a esta opción, que es donde los odontólogos internacionales tienen que pasar dos años. Empecé a trabajar como asistente hasta el día de hoy, que soy profesor”, comparte.

La burocracia para ejercer

Para llegar al estatus profesional más alto de Florida, no solo es necesario contar con un título universitario, sino también cumplir con los requisitos de reválida de títulos que habiliten a ejercer las profesiones. Los odontólogos tienen varios caminos para lograrlo en Estados Unidos.

“Se puede hacer en una universidad, trabajando en un hospital, o puedes hacerlo en un programa como el mío, que es un sitio donde se hacen las dos cosas: te ponen a trabajar y también tienes que estudiar mucho”, introduce.

“Primero -continúa-, hay que realizar exámenes y, como segundo paso, se debe aprobar un examen de inglés, que tuve que hacer como 500 mil veces. Fue muy difícil y nunca saqué una nota buena. Una vez que todo está aprobado, entonces aplicas y trabajas dos años en la residencia. Luego, debes volver a hacer otros exámenes y, si los pasas, con eso ya te dan tu licencia en Estados Unidos”, relata.

Luego de todo ese proceso, García Cáceres logró comprar su propia clínica dental. “Tuve suerte porque conseguí una clínica que ya estaba armada y tenía licencia. Se la pagué a buen precio a un director del programa y le hice una remodelación interna”, cuenta. A pesar de que le llevó algún tiempo recrearla, asegura que no tardó en ver los frutos de años de validaciones.

¿Cuánto dinero se puede ganar?

“Yo trabajo con estudiantes y les digo que no pueden aceptar ganar menos de USD 750 a USD 1000 diarios. Recuerdo que, cuando salí de mi primer trabajo de odontología, había ganado USD 1000. Y hoy, teniendo mi propia oficina, hay días que puedo hacer USD 10 mil, otros USD 5 mil, y hay días que he hecho USD 45 mil en una sola jornada”, sostiene.

Si bien el inicio de cualquier profesión es difícil, sostiene que en Estados Unidos un profesional de la salud con experiencia puede llegar a facturar entre USD 500 y USD 15 millones mensuales. “También tengo que decirte que las escuelas odontológicas aquí son caras. Yo solo por hacer dos años de carrera tuve que pagar USD 150 mil y tengo amigos que tienen más de USD 600 o USD 700 mil de deudas”, añade.

“Es una de las carreras más costosas. Lleva mucho sacrificio y mucho dinero, pero cuando llegas, obviamente que está bien pagada. Y no solo desde lo económico; también desde lo personal. Cuando puedes ver un cambio de vida en los pacientes, cuando ves a alguien que ha venido y no sonreía, y después de unos meses ya sonríe, o cuando ves un cambio de autoestima de un paciente; eso no tiene precio”, asegura.

A pesar de todo el recorrido, García Cáceres dice que jamás imaginó su futuro en otro lugar que no sea Estados Unidos. Por ello, el consejo para quienes aspiran a seguir sus pasos es claro: “Si tienes la oportunidad de poder venir a Estados Unidos y sacrificarte, porque es un sacrificio, claro que se puede. La vida es una, y uno está aquí en este mundo durante un tiempito, y no sabe hasta cuándo”.