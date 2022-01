“In memoriam”: el mensaje en el Facebook de Mia Khalifa que alertó a sus fans

Los fanáticos de Mia Khalifa entraron en estado de alerta luego de que este sábado su perfil de Facebook cambiara misteriosamente a una página de tributo. De inmediato, se difundieron rumores de que la exestrella porno habría muerto. “En recuerdo de Mia Khalifa”, se leyó en el muro de la red social donde cuenta con 4,2 millones de seguidores.

“En recuerdo de Mia Khalifa. Esperamos que las personas que la aman encuentren consuelo al visitar su perfil para recordar y celebrar su vida”, se leyó en la cuenta de la exactriz de videos pornográficos, así como también su foto de perfil fue eliminada.

La cuenta verificada de la exestrella se convirtió en una página de homenaje (Crédito: Facebook)

Asimismo, todas las publicaciones del exícono de Porbhub desaparecieron y se reemplazaron por una sección que permitía a los familiares y amigos dejaran un mensaje para recordarla y honrarla. Hasta el momento no se informó si su cuenta fue hackeada.

"Esperamos que las personas que la aman encuentren consuelo al visitar su perfil para recordar y celebrar su vida”, se leyó en el perfil de Mia Khalifa en Facebook (Crédito: Facebook)

Por otra parte, en la cuenta de Instagram de la modelo ahora convertida en presentadora de deportes, la última publicación de su feed es del pasado 18 de enero y donde subió varias fotos tomadas frente a un espejo, siendo que, una de ellas fue con quien sería su actual pareja, Jhay Cortez, cantante puertorriqueño de reggaetón y cuya relación confirmaron en noviembre del 2021.

Una de las últimas fotos que publicó hasta el momento Mia Khalifa en su cuenta de Instagram junto a Jhay Cortez (Crédito: Instagram/@miakhalifa)

Sin embargo, sus historias muestran que tuvo actividad este 29 de enero, ya que publicó un video de ella frente al espejo donde se acicalaba el pelo y posteriormente compartió otra foto de sí misma así como varias de algunas mascotas.

En Twitter se hizo sentir rápidamente la preocupación de sus seguidores, quienes clamaron por alguna fuente oficial que esclareciera la situación. “¿Alguien sabe o puede confirmar la muerte de Mia Khalifa?”, escribió un usuario de la red social.

"¿Alguien sabe o puede confirmar la muerte de Mia Khalifa?", escribió una persona en Twitter (Crédito: Twitter)

De la misma manera, otra persona respondió aquella pregunta. “Sí, amigo. Su Facebook se ve así, y su cuenta de Instagram ya está cerrada”, expresó y acompañó el texto una imagen del muro donde se leyó “En memoria”. Lo cierto es que su perfil en la plataforma donde se comparten fotos y videos no solo permanece activa sino que además tuvo actividad recientemente.

Zozobra en Twitter por la supuesta muerte de Mia Khalifa (Crédito: Twitter)

Así lo comentó otra persona, quien replicó ese mensaje y negó que la cuenta de la celebridad, que tiene 26.8 millones de seguidores estuviese cerrada. ”Todavía se mantiene activa en Instagram”, expresó el usuario.

La cuenta de Instagram de Mia Khalifa permanece activa (Crédito: Twitter)

Esta no es la primera vez que circulan rumores de muerte de Khalifa. Según reseñó el medio The Sun, en 2020 trascendió un mensaje en Twitter que expresaba: “Impactante.... Mia Khalifa se suicidó. Descansa en paz”.

La actriz no se quedó callada y desmintió aquel texto en forma de burla. “Por favor, no crean que no estoy al tanto de que cada uno de mis amigos aún no envió flores de condolencia. Los veo a todos, idiotas”, sentenció la influencer en aquel momento.