El comentario sin filtro de Jey Mammon a Ricky Martin en un vivo de Instagram

Esta semana Ricky Martin anunció el lanzamiento de su nuevo tema musical “Otra noche en L.A.” y, para promocionarlo, hizo un Instagram Live con sus más de 16,4 millones de seguidores de todo el mundo. Entre ellos estaba Jey Mammon, quien sin tantas vueltas le hizo un comentario subido de tono al músico puertorriqueño en el momento de las preguntas y los saludos.

La anécdota la contó el mismo conductor de Los Mammones en Twitter, donde subió la captura de pantalla del instante en que quiso saber más sobre el matrimonio de Ricky Martin y Jwan Yosef. Todo transcurrió el 27 de enero cuando el cantante, en medio del vivo de Instagram, les pidió a los más de 19 mil seguidores que se sumaron a su charla desde todas partes del mundo, que contaran desde qué país lo seguían. Ahí estaba Jey, quien sin rodeos le hizo una pregunta indiscreta.

“Hola. ¿Hacen pareja abierta? Es para un amigo”, escribió el conductor de televisión con mucho humor, y curioso por la intimidad de Ricky y Jwan. El posteo que hizo en la red social del pajarito donde reveló su osadía, fue festejado por decenas de seguidores fanáticos de la pareja. “Si pasaba, pasaba”, agregó junto a la captura que le había hecho al teléfono tras la consulta.

Aparentemente, el boricua no vio el mensaje o simplemente decidió no responderlo pero el conductor, con la esperanza de que el músico lo registre en algún momento, lo publicó con sus más de 1,4 millones de seguidores en Twitter. Hasta ahora, todo parece indicar que Jey no ha recibido respuesta a su “duda”.

El conductor de Los Mammones compartió la captura de pantalla en Twitter donde se puede ver la pregunta indiscreta que le hizo a Ricky Martin Twitter

Ricky Martin y Jwan Yosef se casaron en 2017 en una ceremonia secreta, discreta y sin mucho preámbulo. Invitado al programa Ventaneando, de México, el artista reveló que el matrimonio se dio de casualidad, ya que tanto los padres de él como los de su pareja coincidieron en esa fecha en Los Ángeles y decidieron aprovechar la oportunidad de pasar por el registro civil. Los artistas son padres de Matteo, Valentino, Lucía y Renn, los últimos dos nacieron luego de haber comenzado su relación.

Ricky Martin compartió un íntimo video de su pareja y conquistó a sus fanáticos. Imagen: @jwanyosef

En las redes sociales la pareja se muestra muy feliz y unida junto a sus hijos. Hace unos meses, por ejemplo, el músico compartió un video en la intimidad de su hogar. Sucede que Ricky decidió filmar a su enamorado con el torso desnudo para luego expresar cuánto le gusta estar con él. “Mi papi”, se limitó a escribir el cantante para elogiar el físico de su marido.

Jey Mammon se prepara para mudarse a Telefe con su programa captura de video

Por su parte Jey se prepara para migrar a la pantalla de Telefe, después de un año exitoso en América. En este tiempo su programa logró consolidarse como uno de los contenidos más fuertes y noche tras noche cosechó buenos números de audiencia para el canal, pero éstos no lo habrían acompañado en la previa de las fiestas de fin de año, lo que terminó de convencer al conductor de hacer un cambio de aire.