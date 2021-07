Sorpresa: la razón por la que Mía Khalifa subió un video llorando

Mía Khalifa compartió un video en su cuenta de Tik Tok donde se la ve llorando, lo que generó alerta entre sus seguidores que volvieron viral el clip. La joven de 28 años tiene más de 25 millones de seguidores en Instagram, y conmovió a todos por el motivo de su crisis. Aunque hace siete años que se retiró de la industria pornográfica, todavía sufre acoso y amenazas de muerte: esta vez se trató de una usuaria que confesó que ya no usa lentes para evitar el parecido físico con la exactriz porno.

La influencer incursionó en el cine para adultos a sus 21 años y alcanzó más fama de la que pudo imaginar. Durante tres meses trabajó para los sitios pornográficos Pornhub y BangBros, y asegura que padece haber firmado esos contratos por todo lo que vino después. Desde hace varios años está en litigio con las plataformas de contenido para adultos y les pide que den de baja su material, sobre todo uno de los más polémicos, donde usó un hiyab, el velo que utilizan las mujeres musulmanas.

La exactriz se mantiene muy activa en sus redes sociales, y mientras navegaba por Tik Tok encontró el testimonio de una seguidora, que recordaba un incómodo momento de su infancia: “Cuando tenía 13 no quería usar mis lentes porque mis compañeros me decían que me parecía a Mía Khalifa, y hasta el día de hoy no uso anteojos porque me hace sentir incómoda”.

Mia Khalifa grabó un video llorando y se hizo viral - Fuente: Tik Tok @miakhalifa

Al ver el video, Khalifa se filmó en un primer plano llorando, y aunque sus admiradores trataron de darle ánimos repitiéndole que no es su culpa, decidió desahogarse en sus historias de Instagram: “Lo siento mucho por todas las chicas que fueron cosificadas mientras crecían debido a esto. Me desgarra, merecían vivir en paz su inocencia”.

Mia Khalifa grabó un video llorando tras ver que una seguidora no usa lentes para no parecerse a ella Capturas Instagram Stories

“Muy en el fondo sé que no soy la única responsable, pero la culpa es aplastante. Ojalá pudiera proteger a todas las niñas pequeñas de la mirada masculina, porque yo sé cómo me siento cuando los hombres me acosan en público, y me mata que otras chicas reciban el mismo abuso solo por parecerse a mí”, cerró.

Vale recordar que en junio del 2020 la joven hizo un fuerte pedido público: “Solo quiero que Bangbros deje de ponerme en peligro activamente promocionando mis videos de hace siete años como si fueran nuevos, haciendo que millones de personas piensen que todavía estoy activo; las amenazas de muerte son emocionalmente paralizantes, no me he sentido segura incluso yendo sola a la tienda de comestibles en años”.

Incluso recopiló millones de firmas en la plataforma Change.org, donde se explica: “El infame video del yihab recopiló amenazas de muerte de ISIS que hieren a Mía desde el lanzamiento del video en 2014 hasta hoy. Mía asiste a la terapia de manera constante por trauma, angustia emocional y las consecuencias del acoso escolar”.

LA NACION