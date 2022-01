Guerra fitness. Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de robarle los diseños de su línea de ropa deportiva

Cinthia Fernández agregó un nuevo conflicto a su agenda. Esta vez, del otro lado de la vereda se encuentra la modelo Floppy Tesouro, quien según la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), le habría copiado el diseño de un top de la colección cápsula fitness que lleva su nombre.

El conflicto arrancó, según contaron en Intrusos del Espectáculo, en América TV, cuando Fernández vio un posteo en Instagram de Tesouro en donde la rubia lucía un top muy similar al que ella diseñó para una marca de ropa: negro, de breteles gruesos y tasa amplia.

Sin poder contener la ira, Fernández fue directamente a la misma red social para denunciar el robo. Lo hizo a través de un largo descargo en sus historias.

“Me causa una gracia… la marca que nos está copiando, ¿es necesario hacer el mismo top que nosotros?”, se preguntó junto a una foto de su diseño y otra de Flopy, con el rostro recortado, luciendo la supuesta copia. “Me enteré que la chorra de los modelos de mi cápsula”, siguió, con la voz bien baja como hablando en secreto, “también le choreó a otra famosa. Le encanta chorear”.

Cinthia Fernández acusó de "chorra" a Floppy

“Yo he hecho coreografías inspirándome en cosas de otro país. Si vas a copiar, copiá de otro país. ¿Quién no copia? ¡Pero de otro país! No con colegas tan cercanos, que están en la misma. Emprendiendo. Mi vida, picá más alto, no con una pichi como yo”, le aconsejó en un primerísimo primer plano y en tono de confidencia. “En fin, conclusión, no se metan con el laburo ajeno. Es feucho, y todo vuelve”.

Para terminar, Cinthia dijo que le divierte mucho este “choreogate”. “Si tienen más copias de esta señorita amiga que ya saben quién es, me mandan por mensaje privado”, invitó a sus seguidores a interactuar, sin nombrar en ningún momento a Tesouro.

La palabra de Floppy

Consultada por Virginia Gallardo en Intrusos, Floppy hizo gala de toda su faceta zen y replicó: “No voy a contestar porque a mí no me gusta confrontar como a ella. No es mi estilo”. Luego, explicó que en la publicación de la que se valió Cinthia para atacarla, ella no estaba vendiendo ni publicitando nada.

Para continuar con su descargo, Augusto Tartúfoli contó que Cinthia le mandó un mensaje en donde explica que su enojo se debe a que ella se toma el trabajo de diseñar, después la copian y encima venden lo plagiado más caro. Y que eso la perjudica. Y lo pasaron al aire.

“¿Qué te puedo decir, Tartu? A las pruebas me remito”, arrancó, y reveló otro presunto robo de Tesouro. “Empezó con Stephanie Demner cuando ella tenía una cápsula en una marca. Le pidió el canje de un conjunto y meses después le copió el producto que le pidió”, afirmó para luego hacer una pequeña imitación de Tesouro, con la voz bien finita: “Por favor, ¿me mandás este conjuntito que me encanta?`”.

Por último, Fernández explicó que la bloqueó el año pasado de sus redes porque la enganchó vendiendo exactamente lo mismo que ella. “Ya sabemos que no tenés carisma, no vendés nada. Pero al menos tené un poquito de impronta. Laburá. Porque tener una cápsula no es ponerte lo que te mandan, ¿entendés? Tenés que laburar”. “Me mata, es la nueva rica y vende ropa. ¡Por favor!”, disparó, y la acusó de copiar también a Eugenia China Suárez y a Jésica Cirio.