Incómodo momento en Gran Hermano: Juan Reverdito enfrentó a Alfa y le dijo de todo

La salida de Walter “Alfa” Santiago de Gran Hermano (Telefe) generó grandes repercusiones dentro y fuera de la casa. El participante dejó el reality con el 52,83% de los votos del público en una histórica placa contra Romina. Una vez expulsado, se enfrentó a las críticas, sobre todo de quienes fueron sus compañeros. Juan Reverdito no dudó en despotricar con quien fuera su contrincante en el juego y pidió respuestas... que no recibió.

“Le tenés que agradecer mucho a Martina; porque si hoy estás así es gracias a ella que te salvó en la primera placa, si no, no hubieses llegado a nada”, expresó Juan en El Debate (Telefe), notablemente fastidiado al estar frente a Alfa. Acto seguido, continuó con lo que se convirtió en un descargo: “Te contradecís y decís que es un juego pero a cada persona que salió la maltrataste dentro de la casa. Me pute...ste continuamente”.

Juan enfrentó a Alfa y sacó los trapitos al sol (Captura video)

Entre la lista de críticas hacia su compañero, Juan no se olvidó de las risas de Alfa dentro de la casa al momento de “descubrir” que el taxista no tiene pelo y utiliza trenzas artificiales para que su calvicie pase desapercibida. “Sí, soy pelado, orgulloso de ser pelado”, aclaró el hombre que recibió una escueta respuesta de Alfa, que mencionó que él tampoco tiene pelo.

Esto no pareció importarle al taxista, que continuó con la demostración de su enojo. “Me banqué un montón de situaciones con vos. Todas y lo sabés muy bien”, expresó ante la negativa de Alfa, que insistía con su postura de que nunca maltrató a nadie. En ese momento, no tardaron en tener un ida y vuelta, ya que el último eliminado se empeñó en negar las acusaciones.

Alfa salió de la casa de GH y enfrentó las críticas de sus compañeros (Captura video)

“Yo me equivoqué en todo, como jugué. Nunca le falté el respeto a nadie y cuando estuve mal con alguien, que fue con Marcos, le pedí disculpas adentro de la casa”, se diferenció Juan y se quedó con la última palabra, ante la atenta mirada de Alfa.

