Durante el debate de Gran Hermano, Alfa habló de su derrota: “Romina jugó mejor”

Era una de las palabras más esperadas, uno de los participantes que más polarizó la opinión del público (y del resto de los jugadores). Durante la noche del domingo, y en una votación muy pareja, Walter recibió más votos en contra, en competencia directa con Romina. Y como es habitual luego de cada expulsión, el lunes por la noche se produjo el mano a mano con Santiago del Moro y con el resto del panel de especialistas.

La noche comenzó con el informe sobre la eliminación de Alfa, y cómo fueron esas horas posteriores en la casa. Como se pudo ver ayer en pantalla, la presencia de una manifestación en los alrededores del estudio, le impidieron a Alfa llegar a Telefe. Y mientras desde el adentro lo jugadores se preguntaban qué sucedía, todos comentaban la evidente bronca con la que se había ido ese participante.

Luego llegó el esperado ida y vuelta entre Walter y Del Moro, y el conductor le dijo: “¿Por qué creés que estás hoy acá?”. A lo que el jugador respondió: “Porque es un juego, y podés ganar o perder. Y la gente eligió que yo me fuera, por varias cosas que pasaron en las últimas semanas. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron”. En esa instancia, Walter explicó el motivo por el que considera que fue eliminado: “Quizá me equivoqué en algunas actitudes, como por ejemplo haber enfrentado a Romina, pero no soy de guardarme las cosas, y hubo cosas que me dolieron, pero me dolieron por el juego, y no tengo nada personal. Esto es un juego, y Romina jugó mejor”.

Más adelante, Walter aseguró que jamás se consideró “el dueño de la casa”, y comentó que a sus sesenta años, no iba a cambiar sus manías. En ese sentido, él detalló: “Cambiar mi manera de ser no es fácil, soy cabrón, soy jodido, no tengo medias tintas. Te juro que no me sentí intocable, sino me hubiera puesto en una situación que me hubiera puesto en jefe”.

