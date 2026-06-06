Inmortalizó el “¡Es hoy, es hoy!” en un clásico del cine, pero 26 años después pocos saben qué fue de su vida

Si se escucha el nombre de Jonathan William Lipnicki, muy pocas personas saben de qué estrella de Hollywood se trata. Sin embargo, si se menciona que es el niño que interpretó al hermano de Stuart Little, todos rápidamente recuerdan a un pequeño rubio con anteojos, que estaba odiado por tener en su familia a un ratón. Incluso, su frase “Es hoy, es hoy” se volvió un meme que muchos todavía usan al llegar el día que esperaban.

"Es hoy, es hoy": la recordada escena de Jonathan Lipnicki

En la actualidad, Jonathan tiene 35 años y cuenta con tan solo 165 mil seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra muy baja para un actor que desde los cinco años fue la cara de grandes éxitos como Jerry McGuire o El pequeño vampiro. Sin embargo, en un reciente trend que publicó, titulado “Jonathan, what were you like in the 90s?” (Jonathan, ¿cómo eras en los 90?), varios se dieron cuenta de quién era y comenzaron a dejarle cientos de mensajes de cariño y a rememorar sus icónicos escenas.

La razón por la que el actor perdió notoriedad con el paso del tiempo fue porque durante su adolescencia decidió abocarse a sus estudios; fue así como descubrió que más allá de la actuación también podía formarse en otras áreas vinculadas al cine que lo apasionaban mucho más. De esta forma, al empezar la universidad decidió estudiar producción audiovisual y, actualmente, además de sus trabajos esporádicos como intérprete, es productor ejecutivo de Buffalo 8, una compañía que creo exitosas series de televisión y películas como Protector, Asesino, El informante y Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer, entre muchas tantas.

Aunque el actor reconoce que tuvo grandes aprendizajes en su vuelta al cine desde este rol, en una entrevista con la revista People aseguró que no se encuentra completamente satisfecho y que le costó mucho volver a conseguir trabajos como actor. “Tuve experiencias muy buenas cuando era más joven. Está bien decir que no estoy donde quiero estar profesionalmente. Todo lo que hacemos en esta vida es casi imposible”, aclaró.

Jonathan Lipnicki hizo un trend recordando sus trabajos en los años 90

Pero rendirse no sería una opción para él. “Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, y creo que simplemente hay que creer que va a suceder y hacer todo lo que esté en nuestras manos para actuar en la dirección correcta”, dijo Lipnicki.

Por otra parte, Jonathan reconoció que la gran mayoría lo conoce por sus éxitos de niño, dado que muchas películas independientes de las que participó no tuvieron tanta repercusión como él esperaba. “En mi carrera profesional, he tenido proyectos muy variados: algunos fueron realmente buenos y nadie los vio”, señaló.

Sin embargo, la experiencia en el rubro lo llevó a saber elegir en qué proyectos embarcarse y cuáles dejar de lado. “Para ser sincero, rechacé unas cinco películas el año pasado. Realmente quiero darle un giro a mi carrera”, argumentó.

La vida privada de Jonathan Lipnicki de la que muy poco se conoce

Un aspecto poco conocido de su vida es que es una persona religiosa, por lo que le dedica un tiempo cada noche a rezar y agradecer por sus logros. “Rezo todas las noches para tener claridad sobre hacia dónde debo ir, y confío en que lo mejor está por venir. Y creo que simplemente hay que creer en eso. Si vas a perseguir este sueño, te estás perjudicando a ti mismo si no sueñas en grande", señaló.

El actor comenzó una relación amorosa con una joven a principios del 2026 (Foto: Instagram @jonathanlipnicki)

En sus redes sociales suele ser muy reservado con respecto a su situación sentimental, aunque el pasado mes de febrero, cuando visitó la ciudad de Prince Rupert en Canadá, decidió blanquear su romance con Haylee, una mujer de muy bajo perfil. En la publicación conjunta se los puede ver besándose apasionadamente en un bar.