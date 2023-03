Insólito momento en vivo: ganó Los 8 escalones y su papá irrumpió en el estudio para pedirle la mitad del premio

escuchar

Si bien participar de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) es un trabajo individual, varios de los concursantes no están solos. Detrás de cámaras, alguna pareja, hijo o amigo espera expectante para saber si ganan el premio. Pero, hay casos donde la emoción y la adrenalina son demasiado grandes de manejar. Esto fue lo que ocurrió en la emisión del jueves: Gerardo fue el campeón y durante los festejos recibió la presencia de un familiar muy cercano que le hizo un particular planteo que no pasó inadvertido para Guido Kaczka.

Gerardo es arquitecto y tuvo un óptimo desempeño a lo largo de la competencia. Fue así como logró ser el primer finalista y aguardó por conocer quien sería el contrincante a vencer. Se midió con Brian en una ajustada final cabeza a cabeza y llegaron a una última pregunta que podía definir si se llevaba a casa los dos millones o seguía en carrera.

Gerardo es arquitecto, se convirtió en finalista de Los 8 escalones y se llevó el premio (Foto: Captura)

“¿Cómo se conoce popularmente la pequeña glándula que tiene el cordero en sus patas traseras, las cuales se recomienda quitar antes de la cocción, ya que pueden dejar un fuerte sabor a la carne?”. Esa fue la pregunta de gastronomía que les leyó Maru Botana a los concursantes. La respuesta correcta estaba entre catinga, minga, tilinga, mandinga.

Los finalistas eligieron opciones distintas de las cuales ninguna era correcta. No obstante, por tener mayor cantidad de luces verdes, el arquitecto se quedó con el premio. “¡Gerardo ganó dos millones de pesos! Gran recorrido, buena final”, expresó eufórico Guido Kaczka, mientras una lluvia de papeles dorados se desparramaban en el estudio.

Ganó Los 8 escalones y su papá le hizo un planteo que sorprendió a todos

Sin embargo, los ojos de todos se direccionaron a una persona que irrumpió en el estudio y caminó entre el resto de los participantes que quedaron en el camino. A paso firme, avanzó hacia el ganador. “Su papá Carlos, orgulloso del hijo. Re ganador”, indicó conductor para revelar la identidad del hombre.

El hombre se paró junto a su hijo, agarró el cheque y con una extrema emoción le tiró besos al jurado a modo de saludo. “¡Pero qué bien el pibe!”, lo felicitó Kaczka. Ahí mismo, el padre no dudó en aprovechar la oportunidad y hacer un planteo destinado a su hijo que terminó en un debate familiar. “¿Retribuirá algo?”, preguntó irónico.

Carlos, el padre de Gerardo, se acercó a su hijo para celebrar el premio (Foto: Captura)

Ante la pregunta de si compartiría o no el premio, el campeón aseguró: “Vamos a ver. No vino gratis, por eso”. Asimismo, agregó orgulloso: “La mitad de las cosas me las enseñó él”. Al escucharlo, Guido quiso saber entonces si la mitad del premio era para él, es decir, un millón de pesos. El participante no se mostró tan convencido de eso y, entre risas, lanzó: “Vemos”.

Antes de que se termine el programa, llegó uno de los momentos más importantes. Quienes ganan en el día, tienen la oportunidad de volver para aumentar el valor del premio. Ante la consulta de sí lo haría, Gerardo confirmó que sí, que jugará por los cuatro millones. Como Carlos le trajo suerte, quizás la fórmula se repita y lo acompañe en su nueva carrera.

