Días atrás, Candelaria Tinelli habló sobre el noviazgo de Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli -la cual duró nueve años- y dejó en claro que nunca tuvieron una buena relación porque sentía que no le hacía bien a su papá. Sus dichos generaron un revuelo en el mundo del espectáculo, ya que se creía que tanto ella como su madre, Soledad Aquino, tenían un gran vínculo con quien fue novia del conductor hasta hace un año. Pero, lejos de alinearse con las declaraciones de su hija, Aquino no solo criticó su decisión de hablar del tema de manera pública sino que, en las últimas horas, dio detalles sobre su relación con la actriz de Botineras.

Soledad Aquino reveló cómo es su relación con Guillermina Valdes: “Me distancié”

En la farándula argentina son varios los casos de celebridades que, tras separarse, quedan envueltas en duros conflictos mediáticos que no tardan en transformarse en batallas legales y que, finalmente, terminan vinculando a las actuales parejas de los involucrados, desencadenando así grandes idas y vueltas entre grupos de famosos que se declaran enemigos.

Este no es el caso de Marcelo Tinelli y sus exparejas quienes, para sorpresa de muchos, siempre lograron llevarse bien o, por lo menos, pudieron mantener los roces y tensiones alejados del ojo público. Un ejemplo es el del vínculo entre Soledad Aquino y Guillermina Valdes, quienes no solo nunca protagonizaron peleas, sino que incluso llegaron a darse apoyo en complejos episodios a nivel personal.

Guillermina Valdés y Soledad Aquino se mostraron juntas en múltiples eventos Tadeo Jones

Por eso, cuando Lelé pasó por LAM (América) y aseguró que nunca se había llevado bien con la modelo, muchos creyeron que esto significaba que lo de Aquino también se había tratado de una especie de puesta en escena. Sin embargo, un día después de las polémicas declaraciones, su madre dejó bien marcada su posición y aseguró que no compartía lo dicho por su hija.

“La verdad es que no lo esperaba. Recién corté con Marcelo en un audio y opinamos lo mismo: Cande es Cande, es grande. Es lo que sintió con Guillermina, yo lo sabía de antes“, le dijo al periodista Carlos Monti. “No me gusta mucho verla ahí. En un programa de chismerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí y se lo expresé hoy. Perdón, no desmerezco a nadie, pero me parece como demasiado”, agregó.

Cande Tinelli reveló cómo era su relación con Guille Valdés

Días más tarde, volvió a hablar sobre el tema, esta vez en diálogo con LAM, y aseguró que tiene la mejor de las ondas con la expareja de Sebastián Ortega. “Siempre tuve una excelente relación. Medio que me distancié por las circunstancias”, remarcó.

“Hasta el último día que vino al Sanatorio fue como una hermana, se portó bien”, agregó, en referencia al acompañamiento que recibió de parte de la mamá de Lorenzo Tinelli durante los seis meses que estuvo internada tras someterse a un trasplante de riñón.

No obstante, admitió que, cuando Valdes se separó del conductor a mediados de mayo del 2022, consideró que no era adecuado que continuaran con la especie de amistad que habían construido. “Me pareció que no correspondía, que no daba” justificó, a modo de cierre.

