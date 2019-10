La novia de Claudio Paul Caniggia contó cómo fue el primer cruce con su ex, cuando todos vivían en el Faena Hotel de Puerto Madero Fuente: Archivo

Sofía Bonelli, actual novia de Claudio Paul Caniggia, contó a la revista ¡Hola! Argentina cómo fue el primer encuentro con la ex esposa del astro cuando eran vecinas en el Faena Hotel.

La periodista de 26 años, afirmó que "le divertían esos personajes bizarros" pero que luego "la sufrió" cuando Claudio quiso blanquear su relación con ella.

"Hacíamos todo a escondidas. No salíamos. Ellos (por Claudio y Mariana) se separaron, decidieron que cada uno podía rehacer su vida, hace dos años y medio. No hicieron pública su separación por sus hijos. Pero los chicos saben todo porque hace muchísimo que no hacen vida de familia: Claudio pasó la última Navidad sólo con su hijo mayor, Axel. Los chicos sabían que el papá estaba solo, que salía", relata Sofía.

Pero no le fue fácil esquivarla, por lo cerca que vivían, y así fue el primer cruce: "Estaba con mi prima, esperábamos el ascensor, cuando apareció Mariana. Nos miró y dijo: ' Está lleno de trolas acá'. Y siguió de largo. Imaginate que en esa época yo ni siquiera lo conocía a Claudio. 'Se habrá confundido', pensé. Pero evidentemente estaba perseguida".

Nannis hizo estallar la bomba cuando se sentó en el living de Susana Giménez para contar "su verdad". Fue el 25 de agosto por la noche, en el primetime de Telefé. Dijo que había viajado al país para rescatar a su marido de las garras de una "prostituta y drogadicta". Se refería a su vecina, Sofía Bonelli.

La periodista dice que nunca más se la volvió a cruzar y que "no quiere meterse en el juego porque es darle peso a su palabra".