Evangelina Anderson contó el violento episodio que vivió su hija cuando Martín Demichelis era técnico de River
La modelo dio detalles del terrible momento que atravesó una de las niñas tras un Superclásico y reconoció que, como madre, ese hecho la “destruyó”; mirá el video
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A finales de 2022, la vida de Evangelina Anderson cambió radicalmente. Su entonces marido, Martín Demichelis, fue anunciado como nuevo director técnico de River Plate, cargo que ocupó hasta julio de 2024, cuando fue destituido. Decidió acompañarlo, así que sola hizo la mudanza junto a sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma, de Múnich, Alemania, a la Argentina. Pero su nueva realidad no fue sencilla, sobre todo por el nivel de exposición que tenía el exfutbolista. Esta semana la modelo contó por primera vez el violento episodio que vivió una de sus hijas en la escuela simplemente por quién era su padre.
“Tenía miedo de volver al país, por la inseguridad más que nada. Porque consumía muchos noticieros y decía: ‘No voy a poder andar por la calle porque me van a pegar un tiro’. Estaba muy paranoica, tenía mucho miedo”, reveló Evangelina Anderson el viernes 3 de abril en una entrevista que dio desde el piso de LAM (América TV). A esto se sumó el tema de la exposición porque estaba feliz y acostumbrada al anonimato: “Me encantaba que nadie me apuntara con el dedo y ser uno más”.
El trabajo de Demichelis tuvo significativas consecuencias para su familia. Aunque lo apoyaban incondicionalmente, recibieron, según la modelo, “un hate (odio) fatal”. Como él no tenía redes sociales, a ella le llegaban los mensajes y no todos eran precisamente amistosos.
La situación escaló a su punto máximo cuando una de sus hijas fue atacada en el colegio luego del primer superclásico que dirigió Demichelis y que terminó con una victoria a favor de su equipo. “A mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar gritándole: ‘Aguante Boca’. Sufrió un hecho de bullying fatal”, contó Anderson. Su revelación dejó a todos impactados.
Desde la institución educativa no la llamaron para comunicarle lo sucedido, sino que se enteró cuando la fue a buscar, la vio llorar y tuvo que llevarla al hospital. “Fue todo muy traumático y me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? Yo no tengo la culpa del trabajo de papá’. A mí eso me destruyó, como familia nos mató esa situación", admitió, visiblemente sensibilizada.
Cuando llegaron a Buenos Aires, ella se ocupó de explicarles sobre la rivalidad entre Boca y River y les aclaró que los xeneizes también eran sus amigos, pero nada pudo prepararlos para un hecho tan grave. “Traté de enseñarles por qué lado iba la cosa y con este hecho fue fatal”, reconoció.
Por otro lado, durante la entrevista, Anderson también se refirió a su separación de Demichelis que se hizo pública en agosto de 2025. “Me encantaría ser más abierta con esto, pero me cuesta mucho porque en 18 años nunca hablé de mi intimidad. Me cuesta compartir algo que para todos es un chisme que dura dos días en la tele, tres días en los portales y después muere, pero esto le puede afectar a mis hijos para toda la vida. O mismo puede cambiar el vínculo con su papá y eso es lo que menos quiero en el mundo”, reconoció sobre su decisión de limitar sus comentarios respecto a este tema.
“Imagínate que somos pareja y vos haces algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer. Ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llegó mi camino con vos. Soy muy determinante”, dijo, dando a entender que en el último período de su relación existió una traición que nunca pudo perdonar. Si bien admitió que se imaginó pasar el resto de su vida al lado de Demichelis, remarcó que fueron una familia muy feliz y que estaba agradecida de lo que vivieron juntos.
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