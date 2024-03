Insultos, pedofilia y abusos sexuales: el documental que revela el lado oscuro de los programas de Nickelodeon

Escuchar

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV es un documental que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento infantil. A través de entrevistas a exactores, escritores y miembros del equipo de Nickelodeon, explora las perturbadoras experiencias vividas por las estrellas de programas como All That, The Amanda Show, iCarly y Victorious. ¿Cómo y dónde ver el programa? Aquí te lo contamos.

Dónde ver Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Vía Max y Amazon Prime Video

En estos momentos, tanto Max como Prime Video cuentan con los cuatro episodios del documental que narra las atrocidades que vivieron distintas estrellas y trabajadores de lo que en ese momento eran Nickelodeon y el productor Dan Schneider.

El documental relata el detrás de escena en la vida de los actores del canal (Foto archivo)

Cómo ver Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Por el momento, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV solamente se puede ver en Estados Unidos, por lo que si querés mirar el programa, vas a tener que seguir estos pasos:

Necesitás activar una vpn que te permita establecer tu conexión de IP como si estuvieses en los Estados Unidos

como si estuvieses en los Estados Unidos Tenés que tener una cuenta tanto de Max como de Prime Video

Una vez hecho todo esto, tenés que ingresar y encontrar el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV en cualquiera de las plataformas

en cualquiera de las plataformas Listo, le das play y empezás a ver el documental

¿Cuándo llegará Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV a Latinoamérica?

Todavía no se confirmó que el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV llegue tanto a Max como a Prime Video en Latinoamérica.

Drake Bell denunció abusos (Captura video)

¿De qué trata el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV?

Abuso sexual: exactores de Nickelodeon como Drake Bell compartieron sus aterradoras experiencias de abuso sexual por parte del exproductor Dan Schneider así como también de otros miembros que conformaban la empresa en ese entonces . Estas denuncias incluyen tocamientos inapropiados, comentarios lascivos y, en algunos casos, incluso violación.

compartieron sus aterradoras experiencias de abuso sexual por parte del exproductor así como también de otros miembros que . Estas denuncias incluyen tocamientos inapropiados, comentarios lascivos y, en algunos casos, incluso violación. Acoso: se denuncian casos de acoso verbal y físico por parte de Schneider y otros miembros del equipo, creando un ambiente hostil para los jóvenes talentos. Los insultos, las burlas y las intimidaciones eran prácticas comunes, según relatan las víctimas.

El canal producía contenido juvenil (Foto Nickelodeon)