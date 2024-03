Escuchar

En las últimas horas, se dio a conocer una terrible acusación en el mundo de la televisión. Se trata de Drake Bell, conocido por su papel protagónico en la serie de televisión Drake y Josh, original de Nickelodeon, quien denunció que sufrió abusos por parte de un trabajador del canal cuando era adolescente.

El actor Drake Bell, de Drake&Josh, denunció a un empleado de Nickelodeon por abusar de él en la infancia

Bell anunció que revelará públicamente lo acontecido durante la época en la que participó en El show de Amanda (Nickelodeon), su primera aparición en el canal infantil. El acusado en cuestión es un entrenador de diálogo llamado Brian Peck.

El trabajador había sido desvinculado del canal en 2003, con la finalización del programa previamente mencionado, por una decena de denuncias en su contra que, en muchos casos, incluía abuso sexual a menores. En específico, las acusaciones contra Peck eran de un menor cuya identidad nunca fue revelada para preservar su privacidad. Ahora, el misterio se habría develado y todo indicaría que se trataba del actor Drake Bell.

El actor Drake Bell, de Drake&Josh, denunció a un empleado de Nickelodeon por abusar de él en la infancia

El entrenador de diálogo se reconoció responsable y causante de delitos de abuso sexual contra dos menores de 14 y 16 años, por los que fue condenado a 16 años de prisión. Incluso, en 2004, quedó registrado por la Justicia estadounidense como “delincuente sexual”.

El actor Drake Bell, de Drake&Josh, denunció a un empleado de Nickelodeon por abusar de él en la infancia

Por su parte, el actor anunció que formará parte de una serie documental que busca dar luz a los secretos del pasado de los canales de televisión en los que trabajaban menores de edad y se producían abusos de todo tipo. El documental en cuestión saldrá por Discovery y se titulará Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Este tiene como objetivo exponer las situaciones que atravesaron las jóvenes estrellas en el pasado. La pieza audiovisual será transmitida los días 17 y 18 de marzo por Investigation Discovery.

Este cortometraje no solo busca exponer los abusos de los que fueron víctimas aquellos niños que trabajaban en la señal, si no, principalmente, exponer a Dan Schneider. Pero, ¿quién es Daniel James Schneider? Es un productor de televisión, guionista y actor de series de televisión. Participó principalmente de los programas más famosos de Nickelodeon, como Zoey 101, Victorious y iCarly. También fue presidente de la compañía de producción Schneider’s Bakery.

El actor Drake Bell, de Drake&Josh, denunció a un empleado de Nickelodeon por abusar de él en la infancia

En los últimos años, se propagaron cientos de rumores sobre los problemas que tenía el productor con los actores adolescentes, asumiendo que este los incitaba a hacer cosas que ellos no querían. En especial, se dio a conocer que tenía un fetiche con los pies y que hacía bromas con esa parte del cuerpo en todos sus programas.

Schneider incluía forzosamente escenas en donde se hacían chistes con los miembros inferiores, se jugaba con ellos e, incluso, existen algunas donde los protagonistas de las tiras eran atados y sujetados por los pies y obligados a aguantar cosquillas. Hasta el propio logo de Nickelodeon, en la época en la que el canal era el más exitoso, era un pie con el nombre grabado.

El actor Drake Bell, de Drake&Josh, denunció a un empleado de Nickelodeon por abusar de él en la infancia

Además de esto, Schneider tenía un comportamiento extraño con los jóvenes actores, en especial con las mujeres protagonistas de sus series, como Miranda Cosgrove (Carly en iCarly), Jamie Lynn Spears (Zoey en Zoey 101), Victoria Justice (Tori en Victorius) y Ariana Grande (Cat en Victorius y Cat en Sam&Cat).

Pero el mayor escándalo contra Dan Schneider se desató en 2013, cuando la actriz Amanda Bynes lanzó una serie de mensajes a través de su cuenta de X, en ese momento Twitter, en los que dejaba ver un supuesto abuso sexual por parte del productor de la señal.

El actor Drake Bell, de Drake&Josh, denunció a un empleado de Nickelodeon por abusar de él en la infancia

El empresario dejó de formar parte de la plantilla de productores de Nickelodeon en 2018, después de 25 años de colaboración, sin que se diera mayor detalle sobre el rompimiento de su relación. Aún no se ha resuelto lo sucedido entre él y los actores, pero muchos aseguran que se trata de una figura intocable en la industria audiovisual, debido a su inmenso poder económico.