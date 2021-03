Internado, Felipe Pettinato hizo graves denuncias contra su familia: “Son cobardes y mercenarios”

La primera semana de marzo, Felipe Pettinato fue internado luego de experimentar un brote psiquiátrico, durante el cual habría agredido a su hermana Tamara y a su madre, Cecilia Dutelli, en su casa en el barrio porteño de Saavedra. Ahora, el hijo de Roberto Pettinato se comunicó con Ángel de Brito para contarle que su salud mejoró y para denunciar que su expareja, Sofía Colasante, le habría sido infiel con su excuñado, Martín Moyano (exnovio de su hermana Tamara).

Semanas atrás, de acuerdo a la información de Noticias Argentinas, Felipe se habría mostrado violento con su familia y también con un médico que llegó al domicilio a asistirlo, por lo que debió intervenir la Policía de la Ciudad. Posteriormente, el joven de 27 años fue trasladado al Hospital Pirovano.

Aún hospitalizado, Felipe le escribió al conductor de Los Ángeles de la Mañana (ElTrece) para contarle que su salud mejoró y darle detalles sobre algunas internas familiares. “Por suerte estoy mejor, no me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida”, le escribió Felipe a de Brito por WhatsApp. Además, el joven contó que está bajo la tutela del doctor Mario Schiffer, médico de Diego Maradona en la etapa de Cuba y, actualmente, involucrado en el caso.

Felipe Pettinato habló de su salud y acusó a su ex de engañarlo con su cuñado - Fuente: eltrece

Además de hablar de su salud, Pettinato manifestó: “Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente”. Para probar que el vínculo entre Moyano y Colasante existió, Felipe contó que tiene videos de su ex con “lujos de detalles de esta perversión”.

Sofia Colasante y Felipe Pettinato tienen una hija en común Instagram

Por eso, Pettinato anticipó que denunciará a Colasante para tener la tenencia de su hija: “Lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela”, le escribió al conductor del magazine matutino.

Finalmente, el joven habló sobre el vínculo que tiene con su familia, a los que consideró “cobardes y mercenarios”. Con la única con la que hizo una excepción es con Tamara, con quien, aseguró, tiene una relación buena y presencial.

Poco después de su internación, Tamara Pettinato le mandó un mensaje a la periodista Karina Iavícoli, panelista de Nosotros a la mañana: “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”.

El brote psicótico de Felipe Pettinato

Según indicaron fuentes policiales, la Comisaría Vecinal 12 A recibió llamados telefónicos alertando sobre la conducta de Felipe. Minutos más tarde, oficiales de policía llegaron a la vivienda, ubicada sobre la calle Crisólogo Larralde, en Saavedra, y entrevistaron al médico enviado por la prepaga. El profesional relató que había tenido que retirarse del inmueble porque el joven tenía una actitud agresiva.

Durante el brote psicótico que sufrió el joven, Tamara Pettinato y su madre habrían resultado heridas Instagram

Aunque la puerta de la casa estaba cerrada, los efectivos lograron acceder a través de la terraza y hallaron a Pettinato. Según se informó, el joven estaba “en buen estado”, sin embargo, después de consultar con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 7, a cargo del fiscal De Sanctis, la policía decidió trasladar a Felipe al Hospital Pirovano para continuar su tratamiento. Según el psiquiatra a cargo de su atención, lo que su paciente sufrió fue un “brote psiquiátrico agresivo controlado”.

De acuerdo con el testimonio de fuentes policiales a NA, durante el episodio Pettinato habría agredido a su madre y a su hermana, y ambas mujeres habrían sido heridas en los brazos mientras intentaban contener al joven.

LA NACION