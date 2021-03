Mar Tarrés y Cinthia Fernández se dijeron de todo y sin filtro en vivo

Desde hace algún tiempo, cada vez que Cinthia Fernández (32) y Mar Tarrés (33) coinciden en algún programa sus posturas se contraponen y los ánimos suelen caldearse. Sin ser la excepción, la modelo y la panelista coincidieron en un programa televisivo y se dijeron de todo.

Confirmada en La Academia, el nuevo formato adoptado por Marcelo Tinelli para ShowMatch, Mar Tarrés fue invitada este miércoles a Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito. Allí la modelo e influencer sostuvo que desde que la confirmaron empezó a practicar y buscará desenvolverse lo mejor que pueda en la pista.

Pero un pregunta desencadenó el escándalo e hizo que la tensa calma se esfumara del estudio de eltrece. “El otro día hiciste un descargo por lo que dijeron las ‘angelitas’ (sus panelistas) en el programa. ¿Qué fue lo que te molestó?”, le consultó de Brito. Lejos de hacer caso omiso a la pregunta, la influencer aclaró el motivo de su malestar.

“Me molestó que digan que hago apología de la obesidad. A las activistas body positive como yo nos duele muchísimo porque en mis redes nunca me vieron fomentar el ‘Chicas, coman hamburguesas’ o que la gente coma”, enumeró Mar Tarrés. Rápidamente, fue cruzada por Yanina Latorre que sostuvo que tiene canjes publicitarios con tortas.

Para dejar en clara su postura, Tarrés recurrió a su historia familiar y reveló la causa de muerte de su padre. “Que le dé una mano a un emprendedor no quiere decir que incite a que se coma y se engorde. Tuve un papá que llegó a pesar 400 kilos y tratamos de hacer de todo para salvarlo de la obesidad, no voy a caer en los mismo ni llevar a mis seguidores a eso”, remarcó.

Fuerte cruce entre Mar Tarrés y Cinthia Fernández

Con el paso de los minutos, la discusión fue subiendo de tono y cambió en distintas ocasiones de interlocutoras. Cinthia Fernández tomó la palabra y recordó una antigua entrevista que mantuvieron en el programa que Nicolás Magaldi conducía en la pantalla de El Nueve. “Yo tuve una discusión en vivo con vos en un programa, y no me la podés negar”, afirmó. Para despejar toda duda, Tarrés pidió que pusieran la grabación para debatirlo.

Al término del tape, en el que se abordó la tapa de la revista Caras que discriminaba a la princesa Amalia de Holanda y la foto “robada” a Luis Alberto Spinetta poco antes de morir, el ida y vuelta entre Tarrés y Fernández continuó.

”Sos peleadora, Cinthia”, le reprochó la influencer. Lejos de quedarse callada, la bailarina le retrucó: “No, a vos no te gusta que te digan la verdad, porque la lucha nos incluye a todas las mujeres”.

En medio de la ya encendida discusión, de Brito contribuyó con un poco de nafta al fuego. “En el medio apareció Matías Defederico. ¿Esa es la verdadera guerra acá?”, quiso saber el conductor. “No sé. Desde que hice un vivo con él, Cinthia me empezó a odiar. Antes la había visto acá y me había tratado re bien. Me pareció una divina”, diferenció.

El Instagram Live en cuestión mostraba cómo el ex de Fernández y padre de sus tres hijas se burlaba de la palabra ‘come gordas’ y elípticamente aludía a parejas que mantuvo Sergio “Kun” Agüero. “Ese video está editado. Yo aclaré que ni Gianinna [Maradona] ni [Karina] La Princesita eran gordas, que yo era gorda. Esa parte la sacaron de contexto. Pero yo me quedo tranquila, porque en este medio, todo sacado de contexto es a favor de ustedes”, se defendió Tarrés.

En ese momento, Fernández le pidió que no denostara los programas de chimentos porque le daban visibilidad a todas las personalidades del mundo del espectáculo. “Mamita, hacete cargo de tus palabras, la agresiva fuiste vos”, sentenció la panelista.

Lejos de llegar a una acuerdo, o de poner paños fríos a la situación, Tarrés dejó bien en clara su postura. “Hablar de los cuerpos y de la vida de otra mujer es violencia. Ustedes me dicen que yo hago apología de la obesidad y nunca la fomenté. Que comparta algo de un emprendedor, de una torta, no es decirles a mis seguidores ‘coman tortas’”, sostuvo.

