Mariana Nannis hizo nuevas denuncias contra Claudio Caniggia: “Tendría que estar preso”

Mariana Nannis arremetió una vez más contra Claudio Paul Caniggia y aseguró que el exjugador tendría que estar preso. La exesposa del Pájaro apuntó contra él luego de que Sofía Bonelli, actual novia de su exmarido, asegurara que Christian Nannis había sido abandonado en Marbella. Caniggia, en tanto, desmintió las versiones de ejercer violencia doméstica contra su exmujer.

“Él tendría que estar preso porque yo tengo testigos de todas las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos y tendría que estar preso y no lo tendrían ni que dejar salir del put... país que es Argentina. Si yo no hubiera estado al lado suyo no hubiera jugado ni a las bolitas”, afirmó.

Por otro lado también arremetió contra la novia de Caniggia por las acusaciones, que dijo que ella había abandonado a su hermano en España. “No estamos hablando si dejé o no solo a mi hermano, esas son pavadas de una psicópata enferma mental”, dijo Nannis durante una entrevista en el programa Hay que ver (El Nueve).

Mariana Nannis le respondió a Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia de las acusaciones de haber abandonado a su hermano en España Captura de video y HOLA: Tadeo Jones

La decisión de haberse ido del país, dijo, fue por miedo a represalias tras las denuncias interpuestas contra los socios del Pájaro. “Me vine acá a Miami para refugiarme porque Argentina es un país peligroso, porque yo denuncié a todos los que hicieron negocios con mi marido”, afirmó y agregó: “Yo estoy reclamando por los 33 años en los que este hombre me cag… a trompadas y me abusó a la fuerza”, apuntó en su denuncia.

“¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo era una víctima de mi put... marido, que era Claudio Caniggia, al que siempre cuidé, siempre protegí a mi familia”, lanzó Nannis. “Como lo protegí a él y lo interné tres veces por drogadicto perdido, tengo todas las pruebas y no te estoy contando pavadas ¿ok? Las tengo bajo un notario y con los sellos de La Haya, los lugares donde yo interné al señor Claudio Paul Caniggia”, detalló.

La respuesta de Caniggia

Después de las declaraciones de exmujer, Ángel de Brito se contactó con Caniggia quien le habría dicho que Nannis, “supera todos los límites”. “Pedí pericias psiquiátricas por su desequilibrio emocional, está llena de odio; a este nivel nunca la había visto, ni siquiera hay casos en el mundo de este desequilibrio. Está despechada y obsesionada, todo esto es por no poder conmigo, como yo no le doy bola, sus ataques se dirigen ahora a mi pareja”, dijo Caniggia.

Claudio Caniggia: “Pedí pericias psiquiátricas por su desequilibrio emocional, (Mariana) está llena de odio; a este nivel nunca la había visto" Instagram

“Tiene cero credibilidad, me molesta que le den cámara en los programas, ella y el abogado no paran de decir mentiras, todo lo que dijeron es mentira. Es mentira que le pegaba, nunca le levanté la mano, todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas”, agregó.

“Voy a querellar a Broitman -el abogado de Nannis-, no me importan sus contactos en la Justicia o con el poder. Yo no tengo parques eólicos, en mi vida tuve una relación comercial o negocios con ningún Gobierno, quiero que lo demuestren en la Justicia porque yo nunca miento”, detalló.

“Metieron denuncias en todos lados sin pruebas, que no llegaron a nada, dice cualquier cosa todo el tiempo, delira, siempre intentó ser protagonista, toda la vida, nunca tuvo este nivel de agresividad y obsesión. Todo esto comenzó cuando le pedí el divorcio y la dejé, ahí arrancó todo este nivel de locura”, concluyó el relato de Brito sobre los mensajes que le mandó Caniggia para que los leyera en vivo.

