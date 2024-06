Roberto Pettinato habló de las acusaciones de acoso y rompió el silencio sobre la situación de su hijo Felipe: “Es doloroso”

Escuchar

Roberto Pettinato rompió el silencio sobre dos temas que lo tuvieron en el centro de atención en los últimos tiempos: la situación de su hijo Felipe en su camino hacia la recuperación de las adicciones, luego de la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo al incendiarse su departamento, y las acusaciones de abuso sexual realizadas en su contra por varias mujeres.

Durante la gala de entrega de los premios Martín Fierro de la Radio, el músico y conductor conversó con el programa Socios del espectáculo sobre ambas cuestiones. En relación con la salud de su hijo, señaló: “Felipe está muy bien, sigue internado. Está muy bien, realmente es un muy buen paciente”.

El exconductor de Duro de Domar reconoció que la situación del joven afecta a la familia y, en particular, a él como padre. “Claro que es doloroso”, mencionó, al mismo tiempo que consideró que “es el típico quilombo familiar que todo el mundo tiene, en algún lugar, con otras características, pero siempre hay un quilombo”. Y sumó: “Uno lo vive lo mejor que puede, no estamos cagándonos de risa”.

En cuanto a cómo se trató la tragedia que involucró a su hijo en los medios, Pettinato se quejó: “Muchas veces, no en Socios..., pero en otros programas, como que se creen que ‘los Pettinato...’, me hacían reír la verdad porque se creían que nosotros teníamos el poder de hablar con la Justicia”.

El conductor afirmó que no teme por la situación de Felipe, que además de su tratamiento de salud está implicado en la investigación por la muerte del neurólogo. “Lo que lamento es que nadie lo sepa, salvo el fiscal que de golpe dice: ‘A mí me parece que lo mató’. Como en las películas. Yo digo: ‘Qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá hay 20 mil millones de pruebas de que no, de que nadie mató a nadie’. Habría que investigar bien qué es lo que dice la causa. Es muy feo”, expresó el exintegrante de Sumo.

Durante la entrevista, Pettinato también fue consultado por las denuncias mediáticas que recibió por presunto acoso sexual por parte de varias mujeres que trabajaron con él a lo largo de su carrera. Sobre este punto, se defendió: “No hay denuncias. Eso es un error muy grave, muy grave, porque una cosa es denunciar y otra cosa es señalar. Una cosa es señalar y otra cosa es la denuncia en sí misma. Denuncia no hubo porque estuve años parado en Tribunales esperando a ver dónde estaban las denuncia. Una cosa es acusación y otra es denuncia” , remarcó.

El conductor aseguró recibir el apoyo de algunas de las personas que lo acompañaron en sus programas. “Decime, qué carajo pasó, yo trabajé con 20 mil millones de personas, son 25 años de televisión con miles de personas, ¿por qué hay miles que me quieren y otras que no? O por ahí con algunas pasó algo, con otras no pasó nada. Con otro pasó no sé qué. Me peleé con Nacho Goano, recién estábamos hablando con Karina Mazzocco [quien lo acusó de haberla maltratado y acosado cuando fueron compañeros en la pantalla] lo más bien”, reveló.

Pettinato también reconoció que se puso en contacto con algunas de las mujeres que lo acusaron de abuso para disculparse: “Las que las llamé saben que las llamé y tampoco lo dicen... ¡No pegó una, ni llamándote!” Y luego consideró que “el hombre y la mujer se siguen relacionando de la misma manera que antes, lamentablemente”.

Además de Mazzocco, Pettinato también fue acusado por Josefina Pouso, Ernestina Pais, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi, quien expresó: ”Como me manoseó a mí, manoseó a todas las bailarinas”.

A través de un informe, el programa LAM también señaló en su momento que otra de las víctimas de abuso, en este sentido, fue Romina Pereiro. “Durante una grabación, a Romina le tocó los pechos y ella le dio una cachetada”, afirmó Ángel de Brito en 2022, y compartió: “Una productora de Petti en vivo me contó que volvía loca a todas las chicas que se le cruzaban. A Romina la volvió loca mucho tiempo y la vez que la tocó, fue el detonante. Ella terminó abandonando el programa”.

LA NACION