Internaron a Alejandro Stoessel, el papá de Tini: qué se sabe de su salud

Alejandro Stoessel fue internado durante la tarde del martes en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de presentar un fuerte malestar físico al regresar de un viaje a Cariló. Según informaron en LAM (América TV), el productor asistió a la guardia alrededor de las 17 y, después de ser sometido a distintos estudios, los médicos resolvieron dejarlo internado en observación.

La información fue difundida en el programa conducido por Ángel de Brito, donde detallaron que Stoessel permanece en una habitación común, consciente y en contacto permanente con sus familiares y amigos. Su hijo Francisco fue quien lo acompañó hasta el centro médico y luego regresó para acercarle ropa, ya que el productor permanecerá internado mientras continúa con los controles.

En LAM, dieron a conocer que Alejandro Stoessel está internado (Captura: América TV)

“Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volverse se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde. Los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, explicó Pepe Ochoa. Además, señalaron que hasta el momento no existe un parte médico oficial que detalle los motivos de la internación.

Uno de los datos que generó preocupación es que Stoessel ya atravesaba algunas dificultades de salud que habían condicionado sus viajes durante los últimos meses. En ese sentido, recordaron el episodio que vivió años atrás, cuando Tini suspendió presentaciones por el estado de salud de su padre. Según explicó Pilar Smith, el productor tampoco se sentía del todo seguro para realizar viajes extensos recientemente, motivo por el cual habría decidido no viajar al Mundial 2026.

El papá de Tini Stoessel ingresó al sanatorio con un dolor agudo en el pecho, según mencionaron en LAM Twitter

De todos modos, desde el entorno del productor llevaron tranquilidad y remarcaron que su estado general es bueno. “No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, está consciente”, señalaron. También aclararon que, pese al dolor agudo en el pecho que manifestó, los estudios realizados no indicaron la necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia.

Además, Smith contó que recibió información de allegados al productor y confirmó que le realizaron distintas prácticas de rutina. “Me dicen que está bien y que bueno, que nada grave”, sostuvo la panelista. De todos modos, Stoessel continúa internado de manera preventiva mientras los médicos avanzan con los estudios correspondientes y evalúan su evolución.