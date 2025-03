Alejandro Stoessel rompió el silencio y habló de la supuesta reconciliación entre Tini y Rodrigo De Paul

Los rumores de una reconciliación entre Rodrigo De Paul y Martina “Tini” Stoessel pisan cada vez más fuerte tras darse a conocer una serie de fotos de ambos por las calles de Madrid, España. Si bien ninguno de los dos confirmó que están nuevamente juntos, Alejandro, el padre de la cantante argentina, rompió el silencio y habló al respecto.

Tini y De Paul se separaron en agosto del 2023, luego de la gira musical que la “Triple T” emprendió por Europa. Una vez que finalizó con sus responsabilidades laborales, se instaló en los Estados Unidos para continuar allí con otro tour, motivo que distanció a los novios.

Esta es la foto que reavivó los rumores de romance entre Tini y De Paul (Foto: Instagram @lomaspopucom / @angeldebritooki)

A pesar de una serie de especulaciones sobre otros romances, los dos se habían prometido volver en alguna ocasión y todo indicaría que este sería el momento.

A raíz de darse a conocer las primeras imágenes del futbolista y la cantante en las calles de la capital española, Alejandro habló con uno de los conductores de Intrusos (América TV) y explicó qué hay detrás de este encuentro que entusiasmó a los fans de su hija.

Adrián Pallares introdujo el tema y aclaró que el empresario se comunicó con él después de que en el programa dieran a conocer la noticia. “Alejandro desmintió que haya un conflicto con ella. Me contó que la semana pasada estuvo grabando un disco con su hija, con música más alegre que el último disco. Fue en Los Ángeles”, contó.

Sin embargo, el conductor destacó: “Hay algo que lo tiene angustiado, porque Tini pasó por momentos muy difíciles y muy oscuros. Él tiene miedo que de todo esto otra vez se empiece a hablar de historias que él considera que no tienen nada que ver”.

La pareja de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se terminó en agosto del 2023 instagram

Y aclaró: “La historia de la cantante Young Miko, que subió a Instagram llorando, es de hace un año y medio. Me dijo que la verdad que sumar eso para tal vez ensuciarlo, no está bueno. Él está preocupado por la salud de su hija. Ahora ella está bien, pero me habló de momentos oscurísimos. No quiere que vuelva a pasar lo mismo que vivió hace un año y medio con ella. Las redes sociales son muy hostiles“.

Junto a la información que brindó Pallares, Karina Iavícoli sumó: “Hablé con Alejandro y fue más concreto. Si está con Rodrigo y no tiene ganas de contarlo, no tiene por qué contarlo porque es su vida y ella puede hacer lo que quiera. Le molesta que todo el mundo esté pendiente de destruir los vínculos que su hija tiene”.

Los rumores de reconciliación surgieron después de la foto que compartió la cuenta de Instagram @lomaspopucom, en la que se pudo ver al campeón de la selección argentina de espaldas vestido con una remera blanca, gorra negra y anteojos de sol. A su lado había una mujer con gorra. Según indicaron, era Stoessel.

Según contó Alejandro Stoessel, tiene miedo que esta repercusión mediática pro una reconciliación con Rodrigo la afecte emocionalmente @TiniNews

Esa imagen fue analizada el lunes por el panel de Intrusos, donde Paula Varela aseguró que el campeón del mundo estaba en pareja con María Emilia Mirabel. “Esa es la novia española de De Paul. Él nunca se sacó una foto y la subió a sus redes como con Tini”, señaló.

“Ellos están viviendo en la calle Villanueva y allí mismo se encuentran. Periodistas argentinos que están en España, en ese barrio, los vieron salir de un gimnasio muy top”, señaló Andrea Taboada. “Este gimnasio es concurrido por actores y actrices en la calle Villanueva y en esa misma calle vive de Paul y allí los ven juntos”, acotó.

A pesar de la única foto que se hizo viral de De Paul y Tini, de momento ninguno confirmó una reconciliación. Solo quedará aguardar para ver cómo avanzan los próximos días en el entorno de la cantante.