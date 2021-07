Internaron a Chano Charpentier por un brote psicótico: quiso agredir a un policía y le dispararon en el abdomen

El cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier fue internado de urgencia en el sanatorio Otamendi donde fue operado a causa de una herida de bala que le infringió un policía al que quiso apuñalar durante un violento episodio que ocurrió ayer, cuando se negaba a recibir asistencia médica por un brote psicótico. Según las primeras versiones, el músico estaba en su casa de un barrio cerrado cuando su madre, alarmada por el estado de salud, llamó a los médicos.

Al llegar a la residencia, los especialistas quisieron llevarlo en la ambulancia para internarlo, pero Chano se negó a ser trasladado y comenzó a portarse de manera agresiva. Primero lastimó a su madre, después forcejeó con los doctores y entonces debió intervenir la policía, que ante la amenaza que representaba disparó el intérprete y lo hirió en el abdomen.

El primer parte policial que se conoció indica que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando los agentes llegaron a la residencia, ubicada en Capilla del Señor, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Chano se encontraba en el patio trasero, con una cuchilla en la mano.

El músico se abalanzó contra el personal policial, por lo que uno de los oficiales, ante el peligro que representaba el músico empuñando un arma blanca, efectuó un único disparo que impactó en la zona abdominal de Moreno Charpentier. Tras ello, el artista fue asistido por los médicos que estaban también allí y derivado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad, donde fue operado y quedó internado en terapia intensiva. Se encuentra estable.

En el pasado, el exlíder de Tan Biónica estuvo internado en tres momentos distintos y además protagonizó episodios polémicos, como el choque múltiple por el que dañó a varios autos estacionados en la calle en 2015.

Sobre el consumo de sustancias psicoactivos, en diciembre de 2019 el cantante declaraba: “Estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas. Dejé todo, pero es una lucha de todos los días. No es que uno corta y se acaban los problemas. Es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas”.

Días atrás, en una entrevista con LA NACION por el lanzamiento de su nuevo single, “Mecha”, adelanto de un disco que se editará en los próximos meses, afirmó: “Hace dos años que estoy muy bien. Siempre tuve la vocación de internarme cuando estuve mal, cuando consumía, cuando me pasó todo lo que me pasó. Hace dos años que estoy muy bien”. En esa charla explicaba además las razones de su mudanza a Exaltación de la Cruz: “Vivo cerca del campo, a diez kilómetros del pueblo. Si me quedo sin cigarrillos, olvídate. Está bueno. No vivo en una casa tipo Nordelta, sino un lugar de familias de clase media, retirado, tranquilo”, decía Moreno Charpentier.

El mensaje de la familia

Tras conocerse la noticia, la familia del exlíder de Tan Biónica difundió un comunicado sobre su estado de salud en el que indicó: “Chano se encuentra en este momento en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial como resultado del cual se vieron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”.

Asimismo, destacó: “El incidente ocurrió anoche, en circunstancias que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo. Este mediodía se emitirá un comunicado sobre la evolución de su salud por parte del sanatorio”.

