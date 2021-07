Úrsula Vargues fulminó a Gisela Marziotta: “Lo último que haría es votarte”

Luego de que se conociera la noticia de que Gisela Marziotta acompañará a Leandro Santoro en la lista de precandidatos del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, la periodista Úrsula Vargues criticó con dureza a quien fue su compañera en el ciclo televisivo “Duro de Domar”.

La exmodelo y conductora de televisión suele publicar comentarios polémicos en redes sociales. Esta vez, a través de una serie de publicaciones en Twitter, Vargues fulminó a la precandidata del Frente de Todos: “Lo último que haría es votarte”, dijo con determinación sobre Marziotta, a quien calificó como “una mujer horrible”, una “desesperada”, una “desgracia” y como “la peor compañera que alguien puede tener”.

Según se deja entrever, la relación entre ellas no quedó en buenos términos. En un principio, Vargues dijo que cambiaría su domicilio para votar a Santoro, pero luego, a medida que pasaban los minutos, su indignación hacia Marziotta crecía más. La conductora compartió una foto de la periodista acompañada por la frase: “Cara de que me regalaron un cargo”. En otro tuit, agregó: “Más acomodo no se consigue”.

Lo último q haría es votarte. https://t.co/qt2rVCCl9s — Ursula Vargues (@ursuvargues) July 25, 2021

Con fuertes descalificativos, la conductora siguió su descargo. “Le pegaron a Santoro la bosta de Marziotta”, escribió. Y en otro mensaje, sumó: “Marziotta no existe”.

Recuerdo cuando Marziotta me dijo q estaba eligiendo a alguien q la salvara.

Lo logró.

Bien x ella. — Ursula Vargues (@ursuvargues) July 24, 2021

Además, su excompañera recordó un momento en el que supuestamente la periodista y ahora precandidata a diputada le dijo que estaba eligiendo a alguien que la salvara y la acuso de haber sido acomodada en el cargo por su supuesto novio. “Tener un cargo es más fácil que la tabla del uno. No me rompan más los ovarios”, dijo la exmodelo, que compartió mensajes hasta pasada la medianoche.

LA NACION