Leonardo Sbaraglia sorprendió a los pasajeros de un avión con su imitación de Carlos Menem: “Ajústense los cinturones”
En plena grabación de la segunda temporada de la serie, el actor tomó el micrófono de la aeronave y divirtió a sus compañeros de elenco
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En plena grabación de la segunda temporada de Menem, Leonardo Sbaraglia sorprendió a sus compañeros de elenco durante un viaje en avión. El actor, que interpreta a Carlos Saúl Menem en la ficción de Prime Video, tomó el micrófono de la aeronave y, con la característica tonada riojana del expresidente, improvisó un discurso que despertó las risas y los aplausos de los pasajeros. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.
La escena tuvo lugar durante un vuelo comercial que unía Uruguay con la Argentina, donde el equipo continuará con las últimas semanas de rodaje. En las imágenes, se puede ver a Griselda Siciliani y Juan Minujín, quienes interpretan a Zulema Yoma y al fotógrafo ficticio Olegario Salas, respectivamente, tentados de risa ante las ocurrencias de su compañero.
Sin abandonar el personaje, Sbaraglia hizo referencia a la recta final de las grabaciones y al próximo destino del elenco. “Estamos yendo a mi tierra, a mi tierra más querida”, expresó, antes de anticipar que trabajarían en La Rosadita, la emblemática residencia que perteneció al exmandatario en Anillaco, La Rioja.
Tras dedicarles unas palabras de afecto a sus colegas, el actor anunció que les contaría un “cuentito” y recreó uno de los chistes que solía contar Menem.
“Va un riojano al cielo y entra al despacho de Dios”, comenzó Sbaraglia. Allí, el protagonista de la historia se encuentra con tres relojes correspondientes a distintos dirigentes políticos. “Entonces el riojano dice: ‘¿Para qué son esos tres relojes?’. Y entonces Dios dice: ‘Bueno, son tres relojes. Cada vez que uno de esos presidentes hace una macana, gira una hora rápidamente’”, continuó.
Luego de que Dios le explicara que tenía los tres relojes bajo vigilancia para que los mandatarios no cometieran errores, el riojano le preguntó: “¿Y de mi comprovinciano, el presidente Menem, no tiene ninguno?”. “Sí, lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador”, remató el actor, ante las carcajadas y los aplausos de sus compañeros.
Para finalizar su intervención, Sbaraglia agradeció a los presentes, les mandó un beso y, todavía en personaje, se despidió con una indicación propia de la tripulación: “Ajústense los cinturones”.
Qué se sabe de la segunda temporada de Menem
El pasado 13 de octubre, Prime Video compartió las primeras imágenes de la segunda entrega de la ficción, cuyo estreno está previsto para 2027. Con Ariel Winograd nuevamente en la dirección, la producción retomará la historia a partir de la reelección del expresidente en 1995.
Los nuevos episodios abordarán el desgaste político del exmandatario y el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem Jr. También recrearán algunos de los momentos más recordados de aquellos años, como su encuentro con Madonna, sus apariciones al volante de una Ferrari y sus discursos sobre los viajes al espacio.
Una de las principales novedades de esta segunda entrega será el regreso a la actuación de Susana Giménez, quien, según pudo confirmar LA NACION, se interpretará a sí misma y compartirá escenas con Sbaraglia. Las grabaciones de la ficción comenzaron el 28 de septiembre y está previsto que concluyan hacia fines de este mes.
El video se conoció apenas tres días después de que Sbaraglia asistiera a la ceremonia de los premios Emmy Internacionales en Nueva York, donde Menem compitió en la categoría de mejor serie dramática. Aunque la estatuilla quedó en manos de la producción francesa Carême, durante su paso por la alfombra roja el actor destacó el lugar que ocupan el humor y la ironía en la ficción argentina: “Pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia”.
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