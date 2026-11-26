En plena grabación de la segunda temporada de Menem, Leonardo Sbaraglia sorprendió a sus compañeros de elenco durante un viaje en avión. El actor, que interpreta a Carlos Saúl Menem en la ficción de Prime Video, tomó el micrófono de la aeronave y, con la característica tonada riojana del expresidente, improvisó un discurso que despertó las risas y los aplausos de los pasajeros. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

Leo Sbaraglia y su imitación de Menem en un avión

La escena tuvo lugar durante un vuelo comercial que unía Uruguay con la Argentina, donde el equipo continuará con las últimas semanas de rodaje. En las imágenes, se puede ver a Griselda Siciliani y Juan Minujín, quienes interpretan a Zulema Yoma y al fotógrafo ficticio Olegario Salas, respectivamente, tentados de risa ante las ocurrencias de su compañero.

Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani volverán a interpretar a Carlos Menem y Zulema Yoma en la segunda temporada de la ficción de Prime Video Francisco Romero

Sin abandonar el personaje, Sbaraglia hizo referencia a la recta final de las grabaciones y al próximo destino del elenco. “Estamos yendo a mi tierra, a mi tierra más querida”, expresó, antes de anticipar que trabajarían en La Rosadita, la emblemática residencia que perteneció al exmandatario en Anillaco, La Rioja.

Tras dedicarles unas palabras de afecto a sus colegas, el actor anunció que les contaría un “cuentito” y recreó uno de los chistes que solía contar Menem.

Para ponerse en la piel del expresidente, Sbaraglia trabajó no solo en su transformación física, sino también en la particular tonada riojana, los gestos y los movimientos que caracterizaban al exmandatario

“Va un riojano al cielo y entra al despacho de Dios”, comenzó Sbaraglia. Allí, el protagonista de la historia se encuentra con tres relojes correspondientes a distintos dirigentes políticos. “Entonces el riojano dice: ‘¿Para qué son esos tres relojes?’. Y entonces Dios dice: ‘Bueno, son tres relojes. Cada vez que uno de esos presidentes hace una macana, gira una hora rápidamente’”, continuó.

Luego de que Dios le explicara que tenía los tres relojes bajo vigilancia para que los mandatarios no cometieran errores, el riojano le preguntó: “¿Y de mi comprovinciano, el presidente Menem, no tiene ninguno?”. “Sí, lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador”, remató el actor, ante las carcajadas y los aplausos de sus compañeros.

Para finalizar su intervención, Sbaraglia agradeció a los presentes, les mandó un beso y, todavía en personaje, se despidió con una indicación propia de la tripulación: “Ajústense los cinturones”.

Qué se sabe de la segunda temporada de Menem

El pasado 13 de octubre, Prime Video compartió las primeras imágenes de la segunda entrega de la ficción, cuyo estreno está previsto para 2027. Con Ariel Winograd nuevamente en la dirección, la producción retomará la historia a partir de la reelección del expresidente en 1995.

La segunda temporada de Menem, cuyo estreno está previsto para 2027, abordará el desgaste político del expresidente tras su reelección en 1995 y el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem Jr

Los nuevos episodios abordarán el desgaste político del exmandatario y el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem Jr. También recrearán algunos de los momentos más recordados de aquellos años, como su encuentro con Madonna, sus apariciones al volante de una Ferrari y sus discursos sobre los viajes al espacio.

Una de las principales novedades de esta segunda entrega será el regreso a la actuación de Susana Giménez, quien, según pudo confirmar LA NACION, se interpretará a sí misma y compartirá escenas con Sbaraglia. Las grabaciones de la ficción comenzaron el 28 de septiembre y está previsto que concluyan hacia fines de este mes.

El video se conoció apenas tres días después de que Sbaraglia asistiera a la ceremonia de los premios Emmy Internacionales en Nueva York, donde Menem compitió en la categoría de mejor serie dramática. Aunque la estatuilla quedó en manos de la producción francesa Carême, durante su paso por la alfombra roja el actor destacó el lugar que ocupan el humor y la ironía en la ficción argentina: “Pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia”.