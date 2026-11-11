Según confirmaron en Intrusos (América TV), el martes 10 de noviembre internaron de urgencia a Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez. El productor habría ingresado en el Sanatorio de la Trinidad el domingo pasado y, tras el alta, tuvo una recaída. Ahora, hay preocupación por su estado de salud.

La afección en la salud del productor llegó luego de una reconciliación amistosa con Florez. Según indicó Adrián Pallares, periodista y conductor del ciclo de espectáculos, Marcos tuvo una subida en los niveles de presión y la causa sería netamente emocional.

Internaron de urgencia a Norberto Marcos

“Lo internaron el domingo. El lunes le dieron el alta y lo volvieron a internar ayer (martes) por un pico de presión. Está internado en La Trinidad. La reconciliación con Fátima y lo que vivió en este último tiempo repercutió mucho en su salud”, adelantó el periodista.

Luego, indicó: “Todavía sigue internado. Todo tiene que ver con un estado emocional profundo”. Por su parte, Daniel Ambrosino acotó: “En cada entrevista que le hacíamos a Norberto o en cada nota, se lo notaba muy emocionado cada vez que hablaba de Fátima y terminaba llorando. Evidentemente, todos estos años de separación y la angustia calaron muy profundo”.

Norberto Marcos habría tenido un pico de presión Mauro V. Rizzi

Antes de concluir con esta noticia, Pallares remarcó: “Ya se solucionó el tema de los bienes que tenían para repartir y tal vez hay una nueva posibilidad de una nueva unión artística para Fátima y para Norberto a futuro”.

Desde que la pareja se divorció en 2023, ambos iniciaron una batalla legal por la división de bienes que desató una pelea íntima y mediática de tres años. En agosto, en una entrevista con A la mañana con Moria (eltrece), la imitadora rompió en llanto y se mostró dolida por el temor de perder su vivienda.

“Me duele de la persona con la que estuve 22 años juntos, desde muy chica, desde los 19 años. Toda la vida he trabajado yo, nos cuesta mucho. Yo he hecho tres funciones donde no comía entre función y función, donde no tenía tiempo de comer y donde me levantaba temprano para hacer móviles. Por favor, con esto no me estoy victimizando. Simplemente está a la vista de todo el mundo lo que he hecho y me quieren sacar la casa donde vivo, mi casa donde vivo”, dijo.

Lo cierto es que ahora todo se habría solucionado y las dos partes volvieron a tener un vínculo ameno que decantaría en una nueva colaboración teatral, aunque de momento no se confirmó cuándo.