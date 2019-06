Internaron de urgencia a Marta González y evalúan qué tuvo

Todavía se esperan los resultados de los estudios para saber qué problema de salud tiene la actriz Crédito: Twitter @Showdecuernosok

Anoche en plena función de El show de los cuernos la comedia que protagoniza junto a Ana Acosta, Reina Reech, Ernestina Pais y Claribel Medina en el Teatro Picadilly, Marta Gonzalez, comenzó con dolores de cabeza, y no se le entendía al hablar, razón por cual sospecharon de un principio de ACV o isquemias , algo que hasta el momento no se puede asegurar, más allá que estaba consciente y lúcida al igual que en estas horas que descansa en una habitación del Sanatorio Los Arcos

Luego de la función llamaron a la ambulancia que la llevó de inmediato al sanatorio Los Arcos, y se decidió suspender la segunda función de anoche y lo mismo sucederá esta noche de domingo.

Según pudo saber LA NACION por estas horas se espera el resultado de los estudios (sobre todo la de la resonancia magnética), para ver qué fue lo que paso, ya que por el momento se detectaron isquemias hemorragias, confirmaron desde la producción del espectáculo a LA NACION.

Desde la producción a cargo de Faroni Producciones y obra dirigida por Nicolás Scarpinoconfirmaron lo sucedido : "Sigue en observación pero van a esperar ver resultados finales de estudios e imágenes" y agregaron "No se sabe si fue ACV, fue una isquemia temporal. Fue un pequeño derrame que ya no sale en las imágenes, está comunicada son sus compañeras de elenco por el chat del teléfono y está hablando bien a diferencia del día de ayer en la función, que no se le entendía lo que decía en el escenario.

Cabe recordar que aunque no es consecuencia de lo sucedido, que en este último tiempo Gonzalez viene contra una dura enfermedad (algo que la obligo este verano en plena gira teatral hacerse una mastectomía).