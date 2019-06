Nicolás Scarpino reparte su tiempo entre cuatro obras, como actor o director

"Hoy YouTube e Instagram son el trampolín de muchos jóvenes", afirma Scarpino Crédito: Patricio Pidal/AFV

El histriónico actor reivindica a los influencers y se da el gusto de dirigir comedias populares y actuar tanto en una comedia musical como en una obra de texto

Alejandro Rapetti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019

Al fondo del tradicional bar La Academia, rodeado de mesas de pool, metegoles y tenis de mesa, Nicolás Scarpino se presta a distintas poses mientras sigue las indicaciones del fotógrafo con la mejor predisposición, la misma que lo caracteriza tanto arriba como abajo del escenario. Recién salido de un ensayo y a mitad de camino hacia una prueba de vestuario en otro, el actor y también director teatral se sienta a una mesa para repasar los muchos proyectos que puso en marcha en lo que va del año en su doble faceta, tanto en la actuación como en la dirección.

Por lo pronto, el sábado pasado estrenó La gran farándula, musical infantil que protagoniza junto a Omar Calicchio, Anita Martínez, Julián Pucheta y María Rojí, en el Centro Cultural 25 de Mayo, con libro y dirección de Gastón Marioni y música en vivo de Hernán Matorra. "Es un grupo de actores que se juntan para evitar el cierre de la última sala que queda en pie, y crean una obra para evocar al teatro en su mejor expresión, un gran homenaje a artistas como Tita Merello, Fidel Pintos, Niní Marshall, Libertad Lamarque o Luis Sandrini", sintetiza Scarpino el espíritu de esta pieza, con las coreografías de Diego Bros, la escenografía de Jorge Ferrari, el vestuario de Renata Schussheim y las luces de Gonzalo Córdova, por mencionar algunos rubros.

"A diferencia de muchas grandes producciones de teatro infantil que vienen de afuera o traen el sello Disney, lo que me conmueve de La gran farándula es esa veta artesanal, del teatro autóctono, que valora lo nuestro. Hace muchos años que no hacía infantiles, no me llegaba esa obra que me conmocionara para ponerle el cuerpo, y este es el caso -admite Scarpino-. Por lo demás, el público infantil es el más genuino, el más auténtico. Si se la banca está genial y si no se la banca llora porque se quiere ir, y se va. No tiene ese tamiz que tenemos los adultos, no tiene filtro", asegura.

Mientras tanto, siempre en su rol de actor, sigue ensayando 7 años, de José Cabeza, con adaptación de Daniel Veronese y dirección de Nelson Valente, donde integra el elenco junto a Miguel Ángel Rodríguez, Walter Quiroz, Florencia Raggi y Martín Slipak, a estrenarse el 14 de junio en El Picadero. Según anticipa, se trata de un thriller psicológico que gira alrededor de cuatro socios acusados de estafar al fisco, y un mediador, que sacan a relucir sus peores miserias para evitar ir a la cárcel, donde juega el rol de "un nerd cool y millonario el cerebro de la empresa".

Desde que Scarpino debutó a los 4 años en el programa televisivo Cantaniño trabajó como actor en publicidad, televisión, teatro y cine. Pero desde hace un tiempo también se dedica a la dirección teatral. Más allá de algún antecedente muy lejano, en 2017 debutó con El círculo, ¿te animás a creer?, pieza novedosa que escribió y dirigió junto a Sebastián Irigo a la medida de cuatro youtubers: El Demente, Mica Suárez, Kevsho y Julianero.

"Así como la publicidad fue para mí un trampolín a una carrera de televisión, cine y teatro, hoy las plataformas como YouTube o Instagram son el trampolín de muchos jóvenes. Todo va mutando. ¿Por qué la llevan a Sofía Morandi a 'Bailando por un sueño'? No solo por talentosa, sino porque tiene una plataforma de seguidores que irán tras ella. En tiempos donde los pibes están más metidos en un celular o en una tableta que en la televisión, sin dudas funciona como un manera de atraer a ese público a la tele o al teatro", reflexiona.

Ese nuevo camino emprendido, el de la dirección, lo llevó a dirigir La lechuga, del venezolano César Sierra, pieza teatral que debutó en El Picadero a principios de año y en abril se mudó al Cubo, con funciones de jueves a domingo.

También como director, en mayo estrenó El show de los cuernos en el Teatro Picadilly, una comedia musical de Florencia Alcorta y Verónica Lorca, con Ana Acosta, Marta González, Claribel Medina, Ernestina Pais y Reina Reech. "Me llegó la propuesta por el productor Javier Faroni y la verdad es que me entusiasmó. Es una obra que desmitifica el tema de la monogamia y pone en valor no solo los cuernos que pueden sufrir estas mujeres, sino también los que ellas mismas pueden generar. De ese modo, abre el abanico a las distintas posibilidades de amor, no solamente el heterosexual", sintetiza la propuesta de este musical diseñado a partir de canciones reconocibles, a las que Martín Bianchedi se encargó de cambiarles la letra, con coreografías de Gustavo Wons. "Es un desafío maravilloso dirigir a estas mujeres, semejantes actrices, con esa trayectoria, con esos egos. Y todas ellas me ayudaron a ponerme en ese lugar de director", concluye el actor que se ganó el Cóndor de Plata por Bajo bandera; que se hizo popular por sus personajes televisivos, y protagonizó magníficos trabajos en Sweet Charity y Los 39 escalones, por solo citar algunos títulos.ß

La gran farándula

De Gastón Marioni y H. Matorra.

Sábados y domingos, a las 17.

Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Entrada, 300 pesos.

El show de los cuernos

De F. Alcorta y V. Lorca.

Jueves, a las 20; viernes, a las 21; sábados, a las 20 y 22; domingos, a las 20.

Picadilly, Corrientes 1524. Entrada, 850 pesos.

La Lechuga

De César Sierra.

Jueves a domingos, a las 21.

El Cubo, Zelaya 3053.

7 Años

De José Cabeza.

Desde el 14 de junio.

Teatro Picadero, Pje. E. S. Discépolo 1845. Entrada, desde 700 pesos.