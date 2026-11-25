A más de dos décadas de su estreno, Los Simuladores todavía son un fenómeno indiscutido de la ficción argentina. Más allá del carisma de Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina, el éxito de la serie creada por Damián Szifrón también se apoyó en sus antagonistas. Entre ellos, ninguno dejó una huella tan profunda como Franco Milazzo, el inescrupuloso representante de artistas que juró venganza tras ser abandonado en El Impenetrable chaqueño. Detrás de aquel recordado villano estaba César Vianco, un actor que tras conquistar la pantalla local y probar suerte en el exterior decidió dar un giro radical: alejarse de los sets de filmación para ejercer como psicólogo.

El papel que llegó de casualidad y a medida

Antes de convertirse en el enemigo número uno de la brigada, Vianco —cuyo verdadero apellido es Viglianco— ya contaba con una sólida formación en el Conservatorio de Arte Dramático y había dado sus primeros pasos en éxitos juveniles como Montaña rusa. Sin embargo, su llegada a Los Simuladores en 2002 se dio casi por azar.

Antes de convertirse en el villano de Los simuladores, César Vianco integró el elenco de Montaña Rusa

Según reveló años después Federico D’Elía en sus redes sociales, Vianco no fue la primera opción de Szifrón. Con el rodaje ya iniciado, el actor elegido originalmente para ponerse en la piel de Milazzo no se presentó en el set, lo que obligó al director a buscar un reemplazo de urgencia.

La elección no pudo ser más acertada. El guion exigía a un hombre capaz de sobrevivir en la selva por sus propios medios y con un dominio físico absoluto. Vianco, que practicó boxeo y taekwondo (es segundo dan) durante gran parte de su vida, le aportó al personaje una destreza marcial real que terminó de volverlo icónico.

Franco Milazzo fue el principal enemigo de Los Simuladores

Del éxito en Europa y Hollywood al retiro de las pantallas

Tras el impacto de su personaje en Telefe, la carrera de Vianco tomó impulso tanto en la Argentina como en el exterior. En 2004 formó parte de la telenovela Jesús, el heredero (eltrece), protagonizada por Joaquín Furriel y Malena Solda. Poco después armó las valijas y viajó a España, donde brilló en Aquí no hay quien viva (2005) —la comedia más vista de la televisión española de ese año— y sumó participaciones en el policial El comisario (2006) y Los Serrano.

De regreso en el país, se sumó al elenco de la tira juvenil Romeo y Julieta (2007) y hasta tuvo su paso por la industria cinematográfica estadounidense con Y pronto, la oscuridad (2010), una remake protagonizada por Karl Urban y Amber Heard en la que volvió a lucirse en el rol de villano como un comisario corrupto.

En la actualidad, el exactor dedica tiempo a su gran pasión: los aviones

Su última aparición en cine fue en el policial negro Rouge amargo (2013), dirigido por Gustavo Cova. Allí no solo interpretó al antagonista de la historia, sino que también volcó su experiencia en artes marciales para coreografiar todas las escenas de acción y combate de la película.

Consultorio, bajo perfil y pasión por las alturas

Mientras construía su carrera frente a las cámaras, Vianco llevaba adelante otra vocación en silencio. En 2003, justo en el pico de popularidad de Los Simuladores, se recibió de licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con el paso del tiempo, la clínica terminó ganándole la pulseada a la actuación. Hoy, completamente retirado del ambiente artístico y con un perfil sumamente reservado, se dedica de lleno a atender pacientes en su consultorio en Buenos Aires.

César Vianco, además de psicólogo, es piloto y aviador

Aunque mantiene sus redes sociales casi sin actividad pública, algunas postales en las que aparece etiquetado en Instagram dejan ver otra de sus grandes pasiones lejos de los guiones: la aviación. En distintas imágenes se lo puede ver a bordo de avionetas e incluso en torneos de acrobacia aérea, categoría en la que se consagró campeón argentino, un pasatiempo de alto vuelo que confirma que, más allá de la tranquilidad del consultorio, nunca perdió el gusto por la adrenalina.