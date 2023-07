Invitó a Rusherking a comer arroz con pollo y se llevó la sorpresa de su vida: “Su felicidad fue instantánea”

escuchar

No hay que subestimar el poder de las redes sociales. Así, simple y sencillo. Y otra cosa: quien haya soñado alguna vez con compartir una comida con su artista favorito, sepa que alguna vez eso puede volverse realidad. Al menos eso fue lo que le sucedió a Claudia y a Melanie, madre e hija. Todo comenzó con una notificación de Instagram y una invitación a Thomas Nicolás Tobar, alias Rusherking, a comer arroz con pollo a su casa. ¿Lo más curioso? El video se viralizó en las redes sociales, los usuarios lo etiquetaron a más no poder y el cantante no solo fue a almorzar a su casa el domingo, sino que les hizo regalos y hasta se llevó un paquete con la comida sobrante.

Lo que empezó como un chiste terminó siendo un video de TikTok con 8 millones de reproducciones. “Estábamos tomando mate a la tarde y a mi mamá le llega la solicitud de unirse al canal de Rusher y a mí ya me había pasado cuando Lali (Espósito) hizo el canal, así que ya me imaginaba todo lo que se venía. Por eso cuando me lo dijo, la empecé a grabar”, le contó Melanie a LA NACION. En el clip, se pudo escuchar a Claudia leer la notificación: “‘Rusherking te invitó a unirte a su canal’. A mí sola, no me sale a todos”. Ahí ella reprodujo un audio que envió el cantante al grupo, donde contó que estaba en una reunión “muerto de hambre”. Ella, inocente, le grabó un mensaje de voz: “Vení a comer a casa, nosotros te invitamos. Hice arroz con pollo”.

Claudia invitó a Rusher a comer arroz con pollo a su casa y se volvió viral (TikTok @melaatorress)

Si bien Melanie le explicaba a su madre que no le podía enviar audios porque la opción no estaba disponible, Claudia insistía y estaba preocupada por contactarse con él. “¿Vos te pensás que Rusherking va a venir a comer arroz con pollo acá?”, le dijo su hija, pero la mujer mantenía firme la ilusión de conocer a su artista favorito: “Me muero si viene, ¡Es tan lindo!”. Pero hay un dicho que dice: ‘Ten cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad’.

La hija de Claudia le contó a este medio que tras publicar el video tuvo un par de likes y reproducciones, pero al día siguiente “fue una locura”: “Había estallado por completo el video, toda la gente apoyando y etiquetándolo, así que esto también fue un poco gracias a la gente”. Los usuarios de las redes comentaron el video y mencionaron a Rusher para hacerle llegar la invitación: “Qué honor ser Rusher para comer ese arroz con pollo”; “Quedate con la que te invite a comer arroz con pollo”; “Te vas mundial si aceptas la invitación a comer arroz con pollo”, fueron algunos de los comentarios.

La visita más esperada: Rusherking fue a comer arroz con pollo a la casa de una fan

Pero lo que no se imaginaban era que la invitación iba a llegar a oídos de Rusherking y no solo eso, sino que iba a aceptarla. “Me habla el mánager para ponerse en contacto conmigo y concretar el encuentro y al rato me llega un mensaje de Rusher. Yo estaba en la casa de una amiga y ya ahí no lo podía creer. Ya era todo una locura y cuando me habla él digo: ‘No entiendo qué está pasando’”. ¿Qué le escribió el cantante? “Que quería que arreglemos para que pueda venir, que quería comer con nosotras y que le hagamos el arroz con pollo que se ‘había manijeado’”, contó la joven.

Pero la cuestión era avisarle a Claudia. La mujer estaba trabajando cuando recibió el llamado de su hija. Al principio no le creyó, pero rápidamente comenzaron a escucharse los gritos de emoción a través del teléfono. “Me decía ‘mentira, me estás haciendo una joda’; le dije que no, que esto estaba pasando realmente y su felicidad fue instantánea”, continuó.

Rusherking fue a comer arroz con polla a la casa de una fan (TikTok @rusherkingg)

La comida finalmente fue el domingo al mediodía. En la casa se levantaron a las 8 de la mañana para empezar a cocinar y con una mezcla de emoción, nervios y ansiedad cortaron el pollo y el morrón. “Estábamos picando la cebolla y era: ‘Viene Rusher’. Constantemente se nos pasaba por la cabeza: ‘Che, estamos cocinando para Rusherking, ¿Vos te estás dando cuenta de esto?’”.

Rusherking almorzó arroz con pollo junto a Claudia y sus hijas (Foto: Gentileza Melanie Torres)

Efectivamente, el intérprete de “Perfecta”, con un ramo de flores y una caja de bombones, llegó a la casa de Claudia junto a su equipo, donde fueron recibidos con una imponente picada, cerveza y un delicioso arroz con pollo que cocinó especialmente para él. El almuerzo fue todo un éxito, charlaron de todo y hasta se llevaron un recipiente con las sobras.

Gracias a un video de Tiktok, Claudia cumplió su sueño y recibió en su mesa a Rusherking

“Hasta el día de hoy sigo sin caer en todo lo que paso. Para mí es una locura. Imagínate que de la nada está tu artista favorito, este comiendo en tu casa y sea uno más de la mesa”, reflexionó Melanie. “Fue todo muy lindo. Nosotras al principio teníamos miedo de que sea incómodo y la verdad es que la conversación fluyó automáticamente. No era Rusherking, era Thomas, un chico que vino a almorzar a casa. Lo hizo sentir así constantemente, y eso habla mucho de la humildad que tiene”.

Melanie junto a Rusherking (Foto: Gentileza Melanie Torres)

Claudia le cocinó arroz con pollo a Rusher y él le llevó flores y bombones (Foto: Gentileza Melanie Torres)

Desde el primer momento, la dueña de casa supo que su ídolo iba a sentarse en su mesa. Nunca dudó de él. Su hija contó que ella ama a Rusherking desde la primera vez que lo vio. “Hasta el día de hoy puede estar con 400 artistas en un mismo tema y ella lo va a destacar a él. Te lo va a defender con uñas y dientes”, aseguró su hija.

Claudia y sus hijas recibieron a Rusher en su mesa (TikTok @melaatorress)

Pero hay un detalle que no se podía pasar por alto. Los usuarios de las redes no se olvidaron que cuando comenzó la historia, Melanie no creía que el santiagueño iba a recibir la invitación de su madre, pero, fue justamente ella quien rió última y la joven aceptó la derrota. “Yo sé que este es un momento que están esperando muchos de ustedes, así que lo voy a grabar para que se queden tranquilos”, expresó en un video que subió a TikTok. “Admito que me cerró la boca, que tenía razón y que terminó viniendo Rusher y que yo me equivoque. ¿Contentos?”.

“Yo estoy feliz porque sabes que, al final del día, tengo el doble de seguidores que vos. ¿Podrás igualarme? Un besito para Rusher”, retrucó Claudia.