El detalle en el videoclip que confirmaría que la China Suárez le dedicó “Desaniversario” a Rusherking

escuchar

María Eugenia “China” Suárez lanzó su segundo sencillo como solista, llamado “Desaniversario”. “Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, escribió la actriz en una historia de Instagram en la previa al estreno del tema.

Por el nombre de la canción, muchos esperaban que contará sobre la relación que tuvo con Rusherking, de quien se separó hace tres meses. Y, pese a que no nombra al músico, el tema es una balada triste en la que la China habla del desamor, y le dedica a una pareja con la que no pudo cumplir su aniversario. Casualmente, su relación con el cantante terminó el pasado abril, a solo un mes de cumplir su primer año juntos.

La China Suárez lanzó su nueva canción con un palito para Rusherking a tres meses de su separación captura de video

Algunos detalles del videoclip pueden dar a entender que la letra estaría dedicada al cantante. Principalmente, hay un objeto que llama la atención en las imágenes: los girasoles que la cantante lleva en la mayor parte de la canción. No solo tiene estas flores entre sus manos, sino que también las va deshojando mientras camina por la playa.

Claramente, no se trataría de una casualidad, sino de un guiño a al hit “Perfecta” que Rusherking hizo con Dread Mar-I. La China fue la protagonista de este videoclip, además de haber sido la musa para escribir el tema. En el material, se puede ver a ambos en un campo de girasoles muy enamorados y felices.

La China Suárez en el video "Perfecta de Rusherking y Dread Mar-I captura de video

Algo más que se destacó del video fue la aparición de Magnolia, una de las hijas que la China tuvo con Benjamín Vicuña. En el video de “Desaniversario”, la niña corre hacia ella en la playa y la abraza, mientras ella lleva consigo las flores. De esa forma, la actriz muestra lo mucho que se refugia en sus hijos durante este momento de tristeza.

No es la primera vez en que Suárez da algunos indicios de su vida a través de la música. A mediados de julio del 2022, momento en que ella se animó a dar el salto hacia la música, lanzó su primera canción solista llamada “Lo que dicen de mí”. En esta, ella plasmó su punto de vista del escándalo mediático que la ubicó como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por el cual fue criticada fuertemente.

Luego, ella realizó algunas colaboraciones con otros artistas como es el caso de “El juego del amor” con Santi Celli y “Ya no quiero verte” con el Polaco. A principios de este año, también estrenó “Hipnotizados”, un tema que hizo con Rusherking cuando seguían en pareja. En el videoclip, ambos simularon un casamiento. Se los podía ver muy felices rodeados de varios amigos y seres queridos, entre ellos Rufina, la hija mayor de la China que tuvo junto a Nicolás Cabré.

"Hipnotizados", el videoclip de la canción de la China Suárez y Rusherking

La letra de “Desaniversario”

"Desaniversario", la nueva canción de la China Suárez que le dedica a Rusherking

Podría jurar que las mañanas

Se hicieron para estar a tu lado

Que las canciones que escuchamos

Se escribieron cuando nos encontramos

Podría jurar que cuando te vi

Pensé que estábamos destinados

Y al tenerte yo pude comprender

Que el amor no es tan malo

Pero tal vez, en algo me equivoqué

Y lo que pudo ser no va a ser esta vez

Yo me imaginé despertarme con vos

Y darte los buenos días

Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente

Quizás fue una utopía

Yo te di todo de mí

Pero a cambio solamente recibí este desaniversario

Podría jurar que las mañanas sin vos

Se sienten algo vacías

Que las canciones que me llevan a vos

Ahora son de despedida

Podría jurar que a pesar de este dolor

Mi corazón no te olvida

Y es que al perderte tuve que obligarme

A ser un poco más fría

Me desvelé, toda la noche esperé

Pero te miro y sé que no vas a volver

Yo me imaginé despertarme con vos

Y darte los buenos días

Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente

Quizás fue una utopía

LA NACION