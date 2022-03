Irreconocible: así está hoy el nene de Daniel, el travieso

Pasaron casi tres décadas del estreno de Daniel, el travieso, película que convirtió a Mason Gamble en una estrella juvenil de siete años. Hoy, con 35, el joven se retiró de la actuación y luce irreconocible. El tiempo pasó...

Mason actualmente trabaja como científico ambiental después de obtener un título en Biología marina. “El estudio de la biología marina y la educación continua es algo que siempre me ha apasionado. Desarrollar tu mente y tu capacidad de pensar críticamente es realmente importante”, comentó en 2011.

Hoy en día Mason se dedica a la investigación luego de estudiar biología marina y tiene una cuenta de Instagram junto a su esposa.

Un papel que lo marcó

Mason les ganó la pulseada a otros 20.000 jóvenes actores para conseguir el papel de Dennis -Daniel, en la versión latina- en los noventa, hecho que le abrió la puerta a otros proyectos.

La estrella infantil nacida en Chicago tuvo una serie de papeles menores en películas desde entonces, incluido uno en la película de ciencia ficción de 1997, Gattaca, junto a Ethan Hawke y Uma Thurman. De hecho, Mason dice que actuar siempre será su primer amor: “Es un trabajo como ningún otro”. En estos días, está felizmente casado con su esposa Sarah, y comparten regularmente sus viajes en una cuenta conjunta en Instagram.

También apareció en la pantalla chica con participaciones en ER: Emergencias y CSI: Miami. Sin embargo nada fue como Daniel, el travieso: la película recaudó más de 117 millones de dólares en taquilla. Pese a eso, las críticas fueron menos amables y dos secuelas directas a video no incluyeron a Mason ni al elenco original.

Mason fue nominado por primera vez para un premio importante en 1993, cuando finalmente ganó el Premio Artista Joven al Mejor Actor Juvenil Protagónico en una comedia gracias a su actuación en la película infantil. En 1998, fue nominado a Mejor Actuación y Actor Joven de Reparto por Rushmore, de Wes Anderson. Aunque perdió frente a Michael Welch de Star Trek: Insurrection, regresó a la ceremonia al año siguiente, esta vez victorioso por Mejor Actuación en una película para televisión. Esto fue por su interpretación de un niño llamado Scott Rhymes en Anya’s Bell, que se emitió en CBS.

Su último papel en la pantalla fue en la película de 2010, Golf in the Kingdom. La película lleva el nombre del libro de título similar de Michael Murphy. Desafortunadamente para él, la crítica los pulverizó. “La película casi funciona... si ves todo como una comedia muy, muy seca”, dijo una crítica condenatoria del New York Times.