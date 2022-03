Sebastián Yatra protagonizó una escena íntima en su nueva serie y revolucionó las redes

Sebastián Yatra se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Su nuevo álbum, Dharma, se posiciona lentamente entre los puestos más altos de los rankings de más escuchados, tiene programadas varios recitales agotados y recibió su primera nominación a los Óscar gracias a su canción “Dos oruguitas” de la película de Disney, Encanto. Como si fuera poco, en los últimos días, su nombre se ubicó entre los temas más mencionados en las redes debido a una osada escena que protagonizó en una nueva serie de Netflix.

Póster oficial de Érase una vez pero ya no netflix

Erase una vez...pero ya no se encontraba dentro de la lista de estrenos más esperados del gigante de streaming y, finalmente, llegó a la plataforma. La serie sigue la historia de un hombre y una mujer que, tras ser separados, deben encontrarse. Su objetivo, además de volver a estar junto a su enamorado, es romper un hechizo que pesa sobre su pueblo que prohíbe que la gente pueda enamorarse.

Escrita y dirigida por Manolo Caro -responsable de otro hit de Netflix, La casa de las flores-, la obra es una comedia musical romántica que cuenta con personajes mágicos como unicornios, dragones y un increíble elenco en donde se destaca la presencia de Nia Correia, Rossy de Palma y Asier Etxeandia. Pero eso no es todo, ya que incluye elementos que tomaron por sorpresa a los televidentes, como varios primeros planos del cuerpo desnudo de Sebastián Yatra.

A pocas horas del estreno, los fanáticos del músico colombiano hicieron eco del suceso en redes sociales y fue cuestión de tiempo que el tema se ubicara entre las principales tendencias del día. Por su parte, el autor de “Melancólicos Anónimos” ya había hablado sobre su debut como actor y manifestó que fue todo un desafío poder mostrarse tan libremente en un set de grabación rodeado de tantas personas.

Sebastián Yatra protagonizó una escena subida de tono en su nueva serie de Netlfix netflix

“Me conocerán más a fondo”, expresó durante una conferencia de prensa en México, a minutos de subirse el escenario para inaugurar oficialmente su tour musical Dharma. “Me tocó cambiar mi acento a uno español, cambiar mi cuerpo mucho porque tengo escenas más fuertes. Grabando la serie con Manolo y con todo el mundo mirándome las nalgas me sentí cosificado”, agregó, entre risas.

Con el fin de promocionar la serie en donde da vida a un gigoló español, Yatra compartió un posteo en Instagram que se salvó por muy poco de la censura. Allí se lo puede ver parado, con el torso desnudo y los pantalones bajados hasta los tobillos, mientras posiciona las dos manos sobre sus genitales. En la postal que fue tomada dentro del camarín también se encuentra su coestrella, Mónica Maranillo.

El osado posteo de Sebastián Yatra instagram @sebastianyatra

“Si quieres que tu día siga muy normal, no vayas a ver Érase una vez... pero ya no en Netflix”, escribió a modo de descripción junto a una lluvia de emojis de fuegos, corazones rojos y caritas que indican sorpresa. La publicación recibió más de un millón de me gustas y la sección de comentarios se llenó de felicitaciones por su debut actoral y de sorpresa por su inesperado desnudo.