Isabel Macedo contó un dato desconocido de la pelea con Pampita por Benjamín Vicuña

Hay enfrentamientos mediáticos que son imposibles de olvidar y pasan a formar parte de las perlitas de la farándula argentina. Una de ellas tiene que ver con el día en el que Carolina ‘Pampita’ Ardohain agarró de los pelos a Isabel Macedo en la puerta de un boliche de Punta del Este. A 14 años del episodio, la actriz recordó aquel momento y brindó un detalle desconocido que dejó boquiabierto a más de uno.

En las últimas horas, la intérprete de Delfina en Floricienta (eltrece) estuvo como invitada en Nave Nodriza (Pícnic Extraterrestre), el programa de streaming de Moria Casán. Sin pelos en la lengua, ‘La One’ le preguntó sobre la fuerte pelea que tuvo con la modelo por Benjamín Vicuña, luego de los rumores de un supuesto affaire por las escenas subidas de tono que protagonizaban en la novela de Telefe, Don Juan y su bella dama.

Isabel Macedo y Benjamín Vicuña, uno de los primeros detonantes Archivo

“Soy más buena yo. Te desmayás si te cuento. No soy brava. Bah, sí, si me enojo, soy malísima. Pero, en este caso, fui buenísima. Elijo ser buena”, comenzó diciendo.

Isabel Macedo junto a Moria Casán (Foto: captura)

Acto seguido, confirmó que la modelo la agredió en un boliche y sorprendió al mencionar cuál fue su reacción. “Yo soy superrespetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento. De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar. Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy -a Pampita- está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, sostuvo Macedo.

Para cerrar, aclaró cómo fueron los hechos con Benjamín Vicuña y negó que algo haya pasado entre los dos: “Nada que ver el cuento que se contó. Yo estaba sola, estaba separada. Después de estar durante tantos años con la misma persona, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean que pasa algo y no siempre quiere decir eso”.

La pelea de Pampita Ardohain e Isabel Macedo sacudió Punta del Este archi

Una de las testigos de aquella noche fue Sabrina Garciarena, quien rememoró el enfrentamiento en 2021, durante una de sus visitas a PH: Podemos hablar (Telefe). “Avancen al punto de encuentro los que alguna vez se pasaron de copas”, dijo Andy Kusnetzoff, y la esposa de Germán Paoloski contó cuando el periodista le organizó una fiesta sorpresa. Sin embargo, el conductor la interrumpió y disparó: “¿Ustedes fueron testigos de un momento histórico, como fue la pelea de Pampita y Macedo?”.

Sabrina Garciarena contó que fue testigo de la pelea entre Pampita Ardohain e Isabel Macedo: “Lo quise evitar y nadie me escuchó” Archivo

“Estábamos en la casa de un amigo en común, habíamos ido a vacacionar una semana y media. Yo soy la persona que quiso evitar esa pelea y nadie me escuchó. Me daba cuenta de la situación incómoda, de que algo iba a pasar“, recordó.

Amiga de Ardohain y Vicuña, la actriz advirtió que fue la primera en darse cuenta que si las dos mujeres se encontraban, algo malo iba a pasar: “Uno se pone en el lugar y fue fuerte. Pero bueno, son esas cosas que no se pueden evitar. Yo creo que fui la primera que sintió que podía pasar y nadie me escuchó, pero bueno... Aparte los quiero mucho a los dos, a Caro y a Benja”, aclaró.

Por otra parte, Ángeles Balbiani, muy amiga de la conductora, también confirmó el enfrentamiento hace algunos meses, durante una entrevista en LAM. “Sí, se pelearon en Tequila”, dijo la panelista. Tras su respuesta, Ángel de Brito quiso conocer más detalle. “Lo de las piñas lo conté yo, ¿pero había pasado algo [entre Macedo y Vicuña] o era un fantasma que tenía Pampita?”, consultó el conductor. Ante eso, Balbiani agregó: “Fantasma no había”.

