Ángeles Balbiani confirmó que Benjamín Vicuña le fue infiel a Pampita con Isabel Macedo

“Puntapiés, arañazos e insultos”. Corría el año 2010 e Isabel Macedo afirmaba que Carolina “Pampita” Ardohain la había agredido de ese modo en la disco Tequila de Punta del Este ante la sospecha de que la actriz había tenido un affaire con su esposo, Benjamín Vicuña. Hoy, Ángeles Balbiani habló de aquel episodio y confirmó que hubo una infidelidad en la pareja.

Invitada al programa Los ángeles de la mañana (LAM), la panelista se refirió primero a la relación que hoy mantiene Carolina con la China Suárez tras el incómodo episodio del motorhome. “Con la China compartíamos confitería, ella hacía Rincón de Luz y yo hacía Rebelde Way. Tenía 6 años la China. Después no la vi nunca más y, obviamente, pasó del otro lado de la grieta en el momento del conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que con Isabel también trabajé”, dijo primero Balbiani.

Balbiani rápidamente sentó posición. “Yo no odio a nadie. Odiar me envejece. La grieta tiene que ver con que, si soy amiga de Carolina, siempre voy a estar del lado de ella”. Ángel de Brito quiso entonces remover el pasado y comentó: “Te entiendo lo de la China, porque comparten familia y no querés opinar, pero con Isabel Macedo, ¿era cierto que lo histeriqueaba a Benjamín?”.

Ante la pregunta, Ángeles respondió rotunda: “Sí, se pelearon en Tequila”. Tras su respuesta, el conductor quiso conocer más detalles y confirmar si ella había estado al tanto de la supuesta infidelidad de Vicuña a Pampita. “Lo de las piñas lo conté yo, ¿pero había pasado algo o era un fantasma que tenía Pampita?”, lanzó De Brito. Y, asintiendo con la cabeza en torno afirmativo, Balbiani concluyó: “Fantasma no había”.

LA NACION