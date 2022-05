Ivana Icardi se operó la nariz, pero no todo salió como esperaba: “Parezco un animal”

La vida de Ivana Icardi cambió radicalmente al momento de instalarse en España, al ganar una gran popularidad al ser participante del reality Supervivientes 2020. Desde entonces, la joven de 26 años cuenta con gran fama y cada aspecto de su presente es de gran interés. Consciente de su llegada a la gente, creó un canal en la popular red social de famosos mtmad, donde comparte diversos aspectos de sus días. Fue allí que compartió la importante decisión que tomó: hacerse una rinoplastia. Luego, mostró los resultados que la sorprendieron y, al parecer, no la convencieron.

A casi un año de haberse convertido en madre, Ivana sigue con grandes cambios en su vida. Tras anunciar su separación de Hugo Sierra, ahora decidió pasar por el quirófano para realizarse una cirugía que pospuso por un largo tiempo. Según el su propio relato, contaba con el tabique de la nariz desviado y esto le dificultaba la respiración.

Ivana decidió operarse

Sumado a una cuestión de salud, la hermana de Mauro Icardi contó que quería que el aspecto de su nariz sea más afinado. Con estas dos premisas, se sometió a una rinoplastia. Desde la primera consulta con los especialistas españoles hasta el momento de la cirugía, todo quedó registrado en su canal llamado Dulce Ivana. Un segundo video al respecto fue el más esperado: el resultado de la operación.

Con una gran expectativa por ver su nueva imagen, Ivana asistió al consultorio médico luego de largos días de recuperación, como es habitual en este tipo de operaciones. Con mucho cuidado, el doctor comenzó a retirarle las vendas y hasta sacar el soporte nasal, que impedía un contacto directo en la zona.

Ivana Icardi se operó la nariz

“¡Qué fuerte! Qué rara me veo”, fue la primera reacción al ver el resultado de su nueva nariz. El doctor le explicó que toda la zona aún estaba inflamada, por ello la imagen que le devolvía el espejo no era la definitiva. Esto la tranquilizó, pero no la convenció del todo y por eso hizo una comparación: “Me siento un animal, como un zorro”.

Tras los primeros minutos del shock al verse, señaló que veía a su nariz muy similar a la de antes pero con la rectura que buscaba y, lo más importante, que notó una gran mejoría en la respiración.

“No puedo creer que esté recta, nunca me la vi tan derecha”, expresó. Asimismo, en reiteradas oportunidades insistió en que le resultaba “muy fuerte” verse así de hinchada y con aún moretones debajo de los ojos.

Ivana antes de la operación (Foto Instagram @ivannaicardi)

Entre risas, la modelo mostró una imagen de un zorro al indicar que tiene una rostro similar al de ella: “Me parezco”. Momentos después, ya un poco más seria, se mostró muy contenta por los resultados, que prometen un gran cambio en su calidad de vida.

“Me quedé súper contenta porque no me tocaron mi nariz que es bonita, era un poco anchita en la punta. La veo tan recta, tan bien que ya estoy muy emocionada. Hace mucho esperaba este momento y es calidad de vida”, sintetizó frente a cámara. Por último, remarcó que espera que sus noches no vuelvan a ser complicadas, en alusión a todas las veces que no pudo conciliar el sueño por los problemas para respirar.