La llamativa coincidencia entre Ivana Icardi y la China Suárez que no pasó desapercibida en las redes

El escándalo entre Eugenia ‘la China’ Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Después de semanas de versiones cruzadas, desmentidas y mensajes en las redes, ahora se sumó una nueva protagonista: Ivana, la hermana del jugador del París Saint-Germain. Si bien mantiene muchas diferencias con su cuñada, optó por mantenerse alejada del conflicto. Sin embargo, en las últimas horas compartió una publicación en Instagram que coincidió con una que subió la ex Casi Ángeles. ¿Nace una alianza?

Ivana está distanciada de su hermano y de Wanda desde hace tiempo. En 2019, cuando participó de la versión italiana Gran Hermano, habló de la difícil relación familiar con el deportista y arremetió contra su cuñada: “Se arruinó desde el momento en que llegó una persona en su vida”. Tiempo después, afirmó: “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, Wanda jamás estaría con él”.

Recientemente, la mediática publicó en su historias de Instagram un meme donde hace referencia a la molestia que sienten algunas personas cuando les hablan ni bien se despiertan. En la misma red social y a la misma hora, esa misma imagen también la publicó Suárez. Si bien se trata de una mera casualidad, lo cierto es que los mal pensados no tardaron en relacionar el posteo en común y hablar de una “alianza” entre ambas mujeres.

Si bien cuando estalló el escándalo y la crisis matrimonial de su hermano, Ivana no hizo comentarios. Varios días después decidió, sutilmente, hacer un posteo en su redes sociales. Si bien no nombró a nadie en especial, sus seguidores creen que esas palabras tenían una única destinataria: Wanda.

“Siempre superándose. Hay gente que pensás que no puede ser más pelotuda y ahí la tenés, va y puede”, se podía leer en la publicación.

En 2018, públicamente, Ivana criticó al matrimonio por su actitud para con su familia. “Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año) pero después pienso ‘dime con quién andas y te diré quién eres’ y se me pasa”, escribió en un tuit en el que no tampoco mencionó a su cuñada pero que muchos dijeron que se refería a ella.

Asimismo, agregó: “No me quiero hacer la hija perfecta, miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez, pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre. Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la ultima vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe”.