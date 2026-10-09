Jane Fonda, a los 87 años: “Sigo haciendo pesas todos los días, camino mucho y nunca bajé el ritmo”

En 1979, Jane Fonda ya llevaba dos décadas como una de las actrices más destacadas en teatro y cine. Sin embargo, con la intención de recaudar fondos para su campaña política y activismo social, junto a Leni Cazden abrió su primer espacio de ejercicio físico en Beverly Hills y aquella decisión la llevó a ser considerada por muchos como la reina del fitness al popularizar el ejercicio en casa a través de libros, discos y videos pioneros. En medio de un momento en el que personas de todo el mundo se obsesionan por alcanzar la longevidad, la actriz reveló cuál es el método para mantenerse activa a sus 87 años.

Jane Fonda se mantiene igual de activa que en su juventud (Foto: Instagram/@janefonda)

“No me siento como una persona mayor. Soy mucho más joven que cuando tenía veinte años, en todos los aspectos importantes”, expresó hace un tiempo en diálogo con The New York Times en medio de una campaña de zapatillas.

Sobre el uso de su imagen para el lanzamiento, comentó: “Así que nunca se me ocurrió pensar en esta campaña: ‘¡Oh, Dios mío, qué genial! Están usando a una anciana’. Pero ahora que lo pienso, es genial. Me gusta".

“No me siento como una persona mayor. Soy mucho más joven que cuando tenía veinte años, en todos los aspectos importantes”, expresó en diálogo con The New York Times

Aquellas declaraciones llegaron después de que hablara con la revista People sobre su rutina de ejercicios. “Básicamente hago todo lo que solía hacer, solo que más despacio“, aseguró y continuó: ”Antes me gustaba correr, pero ahora me encanta caminar. Me encanta estar al aire libre en el bosque, sobre todo subiendo y bajando colinas”.

En ese sentido, aconsejó: “Tener la música adecuada puede hacer que el entrenamiento sea un éxito o un fracaso, especialmente en cardio y aeróbicos. Una lista de reproducción animada es esencial. Eso, y una buena actitud”.

Jane Fonda revolucionó el mercado del fitness

En aquella entrevista también se refirió a la revolución que causó al adentrarse en un mundo que desconocía. “No tenía ni idea de que mis videos se convertirían en semejante fenómeno”, dijo Fonda. “Cuando empecé, no había muchas formas de ejercicio rigurosas disponibles para las mujeres. Aprendí la rutina básica de una carismática profesora llamada Leni Kasden en los años 70”, indicó.

“Una mujer dijo que se miró en el espejo mientras se cepillaba los dientes y notó nuevos músculos en sus brazos. Escribió que eso la hizo sentir empoderada y que ese día fue a trabajar y se enfrentó a su jefe por primera vez”, agregó a People.

Jane Fonda en su juventud.

El estudio original, ubicado en Beverly Hills y bautizado inicialmente como Jane & Leni’s Workout, rápidamente se convirtió en un imán para figuras de Hollywood y llegó a recibir entre 2000 y 3000 clientes por semana. El método implementado por Cazden combinaba rutinas aeróbicas intensas con ejercicios localizados de resistencia muscular —utilizando las famosas polainas, calzas de colores y elásticos de alta resistencia—, en una época en la que los gimnasios tradicionales estaban casi exclusivamente orientados al culturismo masculino.

Ante la alta demanda, el negocio se expandió con sucursales en Encino y San Francisco, y se catapultó a escala global en 1982 con el lanzamiento de su primer video en formato VHS. Aquel material se convirtió en el videocasete más vendido de la historia, ya que superó los 17 millones de copias a lo largo de su serie de publicaciones, ya que funcionó como un motor clave para la masificación de las videocámaras y reproductores hogareños en los hogares de todo el mundo.