El panelista se refirió a los distintos tipos dentro de esta práctica y la conductora no fue tímida a la hora de reaccionar Crédito: elnueve

4 de agosto de 2020 • 13:33

Nada Personal, el programa de Viviana Canosa en elnueve, anoche se puso hot. Javier Milei habló sobre su preferencia por el sexo tántrico. "En el tantra aquellos que tardan menos de 45 minutos se los considera eyaculadores precoces", dijo con una serenidad poco habitual en el economista. La conductora se sorprendió por la posta de Milei y quiso saber más.

Sonaban los Rolling Stones, una de las bandas favoritas del libertario: "Ponchame acá que me depilé", dijo mientras mostraba las piernas. "¿Es sin tocarse o puede tocarse algo?", le preguntó Canosa. "Hay alta fricción. Hay tres tipos de sexo tántrico: blanco, negro y rojo. Visualmente tanto el negro y el rojo son iguales pero cambia la forma en la que vos entrás a la relación", le explicó el economista libertario.

La conductora se mostró interesada en aprender más: "Imaginación me sobra, no hace falta que me des tanto tips, pero decime." Y Milei le respondió: "Suponete que es algo deportivo, ahí vas a practicar tantra negro, que es muy intenso. El blanco tiene que ver con lo espiritual". La conductora le respondió picante: "Me gustan los dos". Y le pidió al economista que defina su favorito. "A mí me divierte el negro", dijo Milei con una pequeña sonrisa.

Sobre el sexo tántrico rojo, Milei fue tajante: "No lo recomiendo, Hitler hacía tantra rojo, que es usar el sexo para dominar a la otra persona". Jorge Giacobbe, uno de los panelistas de Nada Personal metió un bocado: "Me parece que hay un paralelismo entre el sexo tántrico rojo y los populismos, en función del sometimiento del otro, pero los períodos son un poco más largos, cuatro años, ocho años".