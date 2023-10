escuchar

Este sábado, en la Noche de Mirtha (eltrece) Carmen Barbieri sorprendió al resto de los invitados con un cambio radical en su apariencia. La conductora de Mañanísima (Magazine) detalló el proceso por el que se sometió para la cena especial con Mirtha Legrand. Tras un tiempo sin estar presente en la “Mesaza” y luego del elogio de la diva, explicó sus razones.

Últimamente, Barbieri se destacó en sus programas por llevar un estilo conservador, el cual siempre definió su imagen. En específico por el corte de su pelo. Para la ocasión, explicó por qué modificó su peinado y adelantó el retoque estético que se aplica habitualmente.

“Qué piel que tenés Carmen. Tenés el cutis perfecto”, comentó Mirtha. Como respuesta, Barbieri pronunció: “Siempre me decís lo mismo y no me hice todavía nada. Aprovecho y me pueden hacer plano de lo que quieran. Aprovecho y me rapo [los costados], porque no tengo ninguna cicatriz… Ya voy a tener cicatrices”.

Después de la acotación de Ángel de Brito - uno de los invitados a la mesa de la diva -, que dijo: “Sos hermosa”, la actriz se sinceró plenamente: “Tengo mis arruguitas. Pero me hice un botox para venir acá. Me dijeron que era una semana, entonces me hicieron una inyección acá [en el ceño y a cada lado de los ojos], fue un pinchazo, pero me cambió toda la cara”.

Carmen Barbieri indicó en qué zona de la cara se aplicó botox (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“No tiene ni una arruga, ni una (...) La gente lo oculta, nadie lo dice”, opinó Legrand entre risas, a la vez que Luis Novaresio, otro de los presentes en la mesaza, comentó: “No es normal que alguien cuente que se hace botox, me gusta mucho”. “Es una de las pocas”, agregó De Brito.

Fue en ese momento que Carmen contó una insólita situación que le ocurrió con este retoque: “Me gusta, porque cambia. Se me levanta una ceja más. Vos Ángel que me criticás tanto, mirá si no se me levanta con este ojo la ceja. Ahora voy a volver al médico para que me levante la otra”. Y sumó: “Bueno, vienen los años… tengo 68. ¿Cuántos años me invitaste a esta mesa? Ojalá llegue como la señora [Mirtha] que está más estupenda que yo”.

El desembarco de Carmen Barbieri a El Trece

La conductora comenzará con su ciclo matinal en eltrece, luego de tres años de la emisión de Mañanísima por Ciudad Magazine. De esta manera, reemplazará el programa que conducía Fabián Doman, Bien de mañana, y celebró el asenso hacia la nueva señal.

“Yo quería quedarme en Ciudad Magazine. Es una casa, que es como si fuese nuestra casa. Voy a extrañar al grupo, pero por suerte, no me voy del edificio. Para mí es un salto. No al vacío, es un salto grande. Y es una gran emoción, les agradezco de corazón”, señaló la actriz el sábado.

No obstante, acerca del futuro de Doman en la televisión, la semana pasada en diálogo con LAM (América), el conductor sostuvo que desconocía el levantamiento del ciclo y remarcó: “Pasa esto: el programa lo produce Kuarzo, no lo produzco yo, por lo que es un tema que saben más Kuarzo y el canal que yo. A mí no me dijeron absolutamente nada, esta semana no hablé con nadie y seguimos trabajando”. Lo cierto es que, a partir del lunes 30 de octubre, Barbieri desembarcará a las 9 y competirá directamente con A la Barbarossa (Telefe).