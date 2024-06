La tremenda reacción de Martín Ku con Furia tras criticar a su novia: quedaron a cara a cara y se dijeron de todo

Escuchar

Esta semana, la casa de Gran Hermano (Telefe) se llenó de alegría con el recibimiento de nuevos familiares y algunas parejas de los últimos seis competidores que siguen en carrera a la final: Darío, Juliana, Emmanuel, Bautista, Nicolás y Martín.

Este miércoles los jugadores votaron en Gran Hermano (Captura video)

Sin embargo, los jugadores se enteraron que sus familiares y parejas debían ir abandonando la casa más famosa de a uno, pero por su decisión. En esa línea, el miércoles, los hermanitos determinaron que María del Rosario, la novia de Martín Ku, debía ser la cuarta visita en dejar el juego, luego de Coy, la hermana de Furia, Sofía, la hija de Darío, y Antonella, la mamá de Nicolás.

Fue en el momento en que se reunieron para debatir esta decisión que el ambiente se tensionó y generó una fuerte discusión entre Martín y Furia.

“Obviamente, me encantaría que se quede Mari. Pero bueno, si ustedes no quieren, no pasa nada”, dijo El Chino, a lo que, tajante, Furia respondió: “No, no quiero. ¿Sabés por qué? Porque veo que con mi hermana (Coy) se lleva como el oj… y me mira con caras que no me gustan, porque es una actriz del oj... Te lo digo en la cara”.

Georgina y Sofía fueron las invitadas eliminadas por los hermanitos (Foto: Gran Hermano)

Sin permitir que difamen a su pareja, el participante respondió: “Justo Mari va a ser actriz”. La pelea continuó y Juliana afirmó: “Sí. Si no le gusto, como me pasó con Delfina (la hija de Virginia Demo), porque tiene envidia de quién soy, no es mi problema”.

“Mari te va a tener envidia, justo, sí”, le respondió Martín. En ese momento, Furia explicó lo que le pasaba: “Es muy diferente la relación que yo tengo con vos, Martín. Es muy diferente. Yo no quiero perder el aislamiento. A mí me miran todos de buena cara. No me interesa. Quiero que María se vaya, no sé cómo se llama. No me importa. Afuera, afuera. Harta de la gente falluta. Basta, me cansaron”.

Martín Ku no pudo soportar las críticas a su novia y saltó en su defensa: “¡Mari no es falluta! Solo eso te voy a decir”. Pero en aquel instante no pudo contenerse y se paró, se posicionó en frente del rostro de la doble de riesgo y continuó la pelea, pero con mucha más tensión.

“Dale, parate. Sacá la mier… que tenés, actor hijo de pu... Dale, actor. Yo estoy harta de que vengan estas pende… a mirarme con cara de ort…. Se los digo en serio. Yo no le hice nada a nadie. Yo soy jugadora y estoy jugando con ustedes. Son sus familiares y a todos los trato bien. Yo no tengo por qué recibir mier…, loco. Yo me porto bien con todo el mundo. Cuando llegan sus familiares, yo cedo un montón. Porque saben cómo juego y cedo muchísimo dentro de la casa. Me parece una falta de respeto”, se descargó Furia.

LA NACION