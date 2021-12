Jennifer Lawrence reveló por qué trabajar con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet fue “un infierno”

Jennifer Lawrence sorprendió con sus declaraciones sobre el rodaje de Don’t Look Up (No mires arriba), la nueva gran apuesta de Netflix, que reúne figuras de renombre como Meryl Streep, Ariana Grande, Chris Evans, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. La célebre actriz volvió a la pantalla luego de dos años de estar alejada de la actuación y confesó que no lo pasó bien con dos de sus compañeros. “Fue un infierno”, remarcó.

Jennifer Lawrence en The Late Show.

Invitada a The Late Show, la estrella de 31 años reveló que el primer día de rodaje, en plena pandemia, vivió una serie de situaciones que llevaron a que no fuera un gran comienzo, por lo menos para ella. “Solo recuerdo haber estado en una miseria absoluta”, comenzó relatando la protagonista de Sinsajo frente a Stephen Colbert, el conductor del ciclo.

Puntualmente, habló sobre dos compañeros que la hicieron vivir un día caótico: “No sé qué fue. Timothée estaba emocionado de estar fuera de la casa. Creo que fue su primera escena. Leo había elegido la canción que sonaba en el auto y era como: ‘Sabés, esta canción trataba de, ya sabés, bla, bla, bla..’”, recordó, para luego admitir: “Fue un infierno”.

Jennifer Lawrence habló sobre sus compañeros

A pesar de estas malas experiencias del primer encuentro con los actores, con quienes no había trabajado nunca, a medida que fue avanzando el rodaje el trabajo en equipo se tornó “genial”, según describió la actriz, debido a las trayectorias de sus colegas y a la buena compañía.

Jennifer Lawrence habló sobre la relación de sus compañeros de elenco.

Sin embargo, Lawrence no escatimó en detalles sobre cómo fue el tener que compartir set con reconocidas figuras, como es Meryl Streep. La protagonista de Joy: el nombre del éxito buscó no molestar o incomodar a la galardonada actriz en ningún momento. “Mi mayor preocupación era que no quería molestar”, confió, y agregó: “Esa es mi peor pesadilla. Entonces -aclaró- solo hablaré si me hablan, y seré la persona menos molesta en la habitación´´”.

Según adelantó la plataforma de streaming, No mires arriba se estrenará el próximo 24 de diciembre, previo a la Navidad.

Vuelta a la actuación

Tras haber decidido permanecer alejada de la pantalla grande, Jennifer Lawrence eligió una prometedora propuesta para volver a filmar y retomar su carrera profesional.

En 2018, la actriz decidió dejar de actuar, pero no fue un retiro sino un descanso luego de una serie de años agitados en los que cosechó grandes éxitos.

Durante este último periodo sabático, Jennifer admitió que decidió dedicarse a hacer una vida más hogareña. “Me tomé un descanso y a nadie realmente le importó, y estaba tranquila y me gustó. Siento que podría volver a formar parte del mundo sin los flashes”, afirmó.