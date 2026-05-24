Jennifer Lopez se sumó al furor de Off Campus y revolucionó las redes con un video viral

Off Campus se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada y ya se posiciona como uno de los fenómenos más comentados del momento. La serie, basada en la exitosa saga literaria Kiss Me de Elle Kennedy, conquistó a miles de espectadores gracias a su combinación de romance, hockey, música y vida universitaria, además de un elenco que logró conectar rápidamente con el público. Aunque la historia central gira en torno a Garrett Graham y Hannah Wells, otros personajes también ganaron un lugar especial entre los fans, entre ellos Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla. Y el alcance de la serie parece ser tan grande que incluso Jennifer Lopez terminó rindiéndose a su éxito: la artista recreó una de las escenas más icónicas protagonizadas por el personaje y provocó una verdadera revolución en redes.

El fenómeno alrededor de Allie Hayes recién empieza. Según confirmó Prime Video, el personaje interpretado por Mika Abdalla tendrá un rol mucho más importante en la segunda temporada de Off Campus, a pesar de que su historia principal corresponde originalmente al tercer libro de la saga de Elle Kennedy, The Score. Sin embargo, incluso antes de convertirse en una figura central de la ficción, el personaje ya había conseguido algunos de los momentos más celebrados por los fanáticos. Y uno de ellos fue tan viral que terminó conquistando hasta a Jennifer Lopez.

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Todo ocurrió en el segundo episodio, cuando Allie apareció en una fiesta de disfraces caracterizada como Jennifer Lopez y recreó uno de los looks más recordados de la artista: el icónico vestido verde de Versace que marcó un antes y un después en la cultura pop. La escena tomó aún más fuerza cuando comenzó a sonar “On the Floor” y se dio un baile entre Allie y Dean, un momento que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos. El impacto fue tal que llegó a la propia JLo, quien compartió la secuencia en redes y luego sorprendió con un divertido video junto a Mika Abdalla.

El video viral de Jennifer Lopez y Mika Abdalla que hizo explotar las redes

Quince años después de su lanzamiento, “On the Floor”, el hit de Jennifer Lopez junto a Pitbull, volvió a escalar entre las canciones más escuchadas y tuvo un inesperado regreso en plataformas como Spotify. El clásico de 2011, que marcó a una generación y ya superó las mil millones de reproducciones, encontró una nueva ola de popularidad gracias al fenómeno Off Campus.

Off Campus se convirtió en una de las series del momento y no deja de sumar fanáticos

Tras reaccionar al furor de los fanáticos, la artista se unió a Mika Abdalla para recrear la escena y grabaron un video que rápidamente explotó en redes sociales. El clip no tardó en viralizarse y alimentó todavía más la conversación alrededor de la serie.

Jennifer Lopez se declaró fan de Off Campus (Captura: X @JLo)

La repercusión también dejó en claro que JLo no quedó al margen del fenómeno. Esto teniendo en cuenta que, mediante su cuenta de X, la cantante compartió contenido relacionado con Off Campus y sorprendió a los seguidores al admitir públicamente que la serie le “encanta”, demostrando que el éxito de la ficción logró conquistar incluso a una de las figuras más importantes de la música pop.

Off Campus revivió el icónico vestido verde de Jennifer Lopez

El icónico vestido verde de Jennifer Lopez volvió a aparecer y sorprendió a los fanáticos de la serie

Más de dos décadas después de convertirse en uno de los looks más icónicos de la cultura pop, el inolvidable vestido verde de Versace de Jennifer Lopez volvió a captar la atención gracias a Off Campus. La serie sorprendió a los fanáticos al recrear la histórica prenda en el segundo episodio, durante una fiesta de disfraces temática. Allí, Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, apareció luciendo una versión inspirada en el diseño que JLo inmortalizó en los premios Grammy del 2000.

El vestido inspirado en el de Jennifer Lopez estuvo a cargo de la diseñadora Charlene Akuamoah (Foto: Instagram @charleneakucostumes)

La recreación no fue casual y tuvo un importante trabajo detrás. En la escena, Allie aparece acompañada por Dean Di Laurentis, quien adopta un estilo inspirado en Ben Affleck, en un guiño a una de las parejas más recordadas de Hollywood. El vestuario estuvo a cargo de la diseñadora Charlene Akuamoah, quien reveló que el proceso fue minucioso: incluso tuvieron que modificar el color de la tela para lograr el tono exacto de verde y acercarse lo máximo posible al vestido original.