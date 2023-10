escuchar

Su voz era esperada por todos. Después del yategate, donde su exmarido Martín Insaurralde fue filmado con quien sería su nueva pareja, Sofía Clerici, todos los ojos se posaron sobre Jesica Cirio. Este domingo, en un mano a mano con Georgina Barbarrosa en La Peña de Morfi, profundizó sobre su imputación, desmintió el acuerdo de divorcio por 20 millones de dólares y dio a entender que la ruptura se dio por infidelidades de él. Al mismo tiempo, manifestó que está a disposición de la Justicia en caso de que se lleve adelante la investigación por enriquecimiento ilícito.

Jesica Cirio fue entrevistada por Georgina Barbarossa en La peña de morfi Captura de pantalla

“¿Cómo fue esa relación?”, preguntó Georgina. “Yo en principio fui feliz, en los últimos momentos fue decayendo por cuestiones de tiempo y porque empecé a notar cosas de él que no me hacían bien, cosas de la intimidad que no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”.

“¿Qué actividades hacía tu marido?”, quiso saber Barbarossa. “El era político, eso es de publico conocimiento, después nos veíamos a la noche. Si la pregunta es si hacía algo ilegal la verdad que no lo vi”, sostuvo Cirio.

“¿No te llamaba la atención el nivel de vida en relación a su sueldo?”, preguntó luego Georgina Barbarossa, a lo que Cirio respondió: “Mi vida siempre fue igual, los viajes de él fueron a partir de 1993 y yo no estaba casada con él ahí. Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo. Yo me compraba mis cosas, me daba mis gustos y viajaba como lo hice siempre”.

Jésica Cirio en la Peña de morfi Captura de pantalla

“ Lo de los 20 millones (de dólares) es una absoluta mentira . No sé por qué se instaló eso, no sé cuál fue el fin. Es una situación injusta para mi porque yo trabajé toda mi vida. Yo estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición de la Justicia”, indicó luego la conductora y modelo. “Me angustió y me enojé al enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de la manera que sea necesaria”, sumó Cirio.

LA NACION