El tiempo parece no pasarle factura a Mónica Ayos. La actriz argentina, que está instalada con su familia en México y disfruta de unos días en Miami, siempre se muestra espléndida ante la cámara, como hace décadas. Y, aunque logra capturar la mirada de todos con cada posteo que comparte en su red social, esta vez quien se llevó la atención no fue ella, sino su hija.

Victoria Olivera, fruto de su matrimonio con el actor Diego Olivera, tiene 19 años y un gran parecido con su mamá. Desde su cuenta de Instagram, donde posee casi un millón de seguidores, la exvedette subió una imagen en la que se la ve junto a su hija, ambas en bikini y con el pelo ondulado suelto, algo que sorprendió a sus seguidores.

“Victoria de mi vida”, escribió en la descripción de la publicación, que recibió miles de likes y cientos de comentarios. “¿Quién es quién aquí? Es tu clon Ayos. Par de bellezas. Amé la tercera foto, como miras a tu pequeña gran Victoria”; “Cualquiera diría que son hermanas”; “No no, no puede ser tan igual a vos jajaja”; “Cuál es la madre y cuál es la hija. Unas bombonas”; “Mónica Ayos, siempre te admiré. Y ahora ya a tu hija también. No sé quién es quién me confundo”; fueron solo algunos de los halagos que recibieron.

La joven de 19 años sigue los pasos de su madre, su padre y su tío, el actor Federico Olivera, ya que se desempeña como actriz y tiktoker. A través de su Instagram @viclydoll22, donde la siguen casi 65.000 personas, Vicky publica parte de su trabajo, viajes y momentos en familia.

Entre uno de sus posteos, el 19 de junio compartió una publicación felicitando a su mamá por su cumpleaños. En el mismo se puede ver lo idénticas que son y lo bien que se llevan. “Feliz cumple amicaaa!!! ¡Que te pases súper este día, divertite un montón!! Te quiero muchísimo”. A lo que ella le contestó: “¡Te amo cachorra mía! ¡La morocha de mi vida!!!”.

En una entrevista que dio para la revista ¡Hola! Argentina, en 2020, Victoria habló sobre la posibilidad de dedicarse a la actuación. “Amo cantar y estudio piano hace años. La música es mi lugar de expresión y donde me siento más cómoda. La actuación también me llama la atención y empezar a estudiar teatro sería una opción para acercarme al tema y tenerlo como un lugar de crecimiento”, sostuvo, aunque en ese momento reconoció que también estaba en sus pensamientos la posibilidad de estudiar psicología.

Cabe recordar que Mónica Ayos y Diego Olivera se conocieron en el 2000, antes de comenzar con las grabaciones de Matrimonios y algo más. Por aquel entonces, ella se desempeñaba como vedette y él era el galán de las telenovelas. Se casaron un año después, tuvieron a su hija y formaron una familia ensamblada con Federico, fruto de la relación anterior de ella con Mario Valencia. Desde 2019, los cuatro viven juntos en México y son una familia de artistas. Es que al igual que su hermana, el mayor es actor y se consagró como uno de los “galanes” de la televisión mexicana.