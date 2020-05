Las actrices se sumarona la polémica por las maquinas dermatológicas que promocionan famosas e influencers

Jimena Barón y la " China " Suárez se pronunciaron respecto a una polémica que lleva varias semanas, alrededor de un producto para la piel. Se trata de una máquina para la cara que, según famosas e influencers que lo promocionan en sus redes, sirve para hacer limpiezas faciales.

Promocionada como "la máquina que rejuvenece", ya fue recomendada por decenas de celebridades. La gran mayoría de ellas tiene una cuenta paralela en donde vende el producto. En la lista de figuras que la publicitaron aparecen nombres como Chechu Bonelli , Silvina Luna , Silvina Escudero , Zaira Naira , Laurita Fernández , Marcela Kloosterboer y más. Sin embargo, Barón y Suárez buscaron apartarse de esa tendencia, ya que el dispositivo es de cuestionada eficacia, pero además pertenece a una empresa acusada de estafar a sus revendedores.

"Yo pienso", anunció Barón en Instagram Stories . "En vez de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien". En clara referencia al polémico producto "de moda" entre las famosas, la interprete de La cobra , añadió: "Debería haber un cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso en vez de comprar magia". Luego, remató: "La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo".

Además, Eugenia Suárez se sumó a la críticas a estas "soluciones mágicas" que proponen algunas marcas. La actriz usó su cuenta de Twitter para asegurar: "No quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias.". Con la publicación, dio a entender que reveendedores de la marca se le acercaron para que se sumara al negocio.