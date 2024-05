Fuerte cruce entre Alejandro Fabbri y Cabito Alcántara por los precios de un restaurante: “Muy mala leche”

Escuchar

Esta semana, se dio un inesperado y tenso cruce entre el periodista Alejandro Fabbri y el exconductor radial -ahora dueño de un restaurante- Cabito Alcántara. Todo comenzó cuando el comunicador expuso en sus redes sociales los precios de Mondongo y Coliflor, los cuales le parecieron excesivos de acuerdo a la ubicación en la que se encuentra, que es Parque Chacabuco. Cabito no soportó este ataque y salió a contestarle a través de su cuenta personal de Instagram y por Radio Mitre.

La inflación y la situación actual del país lleva a que no haya una noción exacta de los precios: algunos normalizan la suba de los valores y a otros les parecen excesivos algunos números. Esta disputa llegó a los restaurantes, más precisamente al que lidera Cabito Alcántara, histórico panelista de 678 (Televisión Pública) y del programa radial Basta de Todo (Metro), quien abrió Mondongo y Coliflor en enero del año pasado.

El descargo de Alejandro Fabbri en su cuenta personal de X. Captura: @ale_fabbri

Alejandro Fabbri se acercó a comer al lugar de Parque Chacabuco, pero tras su experiencia, realizó su descargo a través de su cuenta personal de X.

“Todos los precios de los restaurantes se fueron al carajo, pero ‘Mondongo y Coliflor’, cercano al Parque Chacabuco rompió las marcas: pastas con salsa de 11 mil pesos, gaseosa chica de 2.800 y 1.800 una empanada de carne”, manifestó indignado a fines del mes pasado.

Sin embargo, la pelea no quedó ahí, porque Cabito recogió el guante y salió a responderle. “Lo que hizo Fabbri no estuvo bueno porque vino a mi restaurante y básicamente se quejó de los precios de la comida y del barrio. ‘Mirá lo que cobrás, mirá lo que es el barrio’. Mongongo y Colifror es un restaurante humilde del barrio de Parque Chacabuco donde intentamos hacer las cosas lo mejor posible”, introdujo el dueño en diálogo con Juan Etchegoyen, por Metro Live (Radio Metro).

Luego dio más detalle de lo sucedido, aunque él no estaba presente en ese momento. “Se quejó de los precios y habló puntualmente de una empanada a 1.600 y le pareció carísimo. Se quejó también del precio de la pasta cuando tenemos menú que salen 7.200 pesos al mediodía y a él le pareció carísimo. Me parece muy mala leche. Primero quiero decirle a Fabbri que si te parece caro te levantás y te vas. Él llegó y empezó a quejarse ‘mirá estos precios, no puede ser’”, expresó.

No obstante, lo que más lo enojó a Cabito no fue la queja, sino que lo haya expuesto a través de las redes sociales: “El tema es cuando él lo publica. Tenía la libertad de levantarse e irse. Lo que me parece muy mala leche es publicarlo y decir que es caro. No atenta contra mí. Atenta contra el laburo, le damos de comer a 30 familias. Hay pibes que viajan dos horas de ida y vuelta para ganarse el mango. Y más como están los restaurantes, los que pagan 70 mil pesos de luz, ahora están pagando 500 mil y así como están las cosas no podemos trasladarlo todo a la carta”.

En este sentido, Cabito señaló: “Hay mala leche en él en pedir que la gente no vaya a comer ahí. Aparte se equivoca porque sale menos que un menú de cualquier cadena rápida. El promedio de gasto en el restaurante es de $14.000 por persona y podés gastar menos también. Sobre todo, cuando vende algo de una ‘sensibilidad social’ de contenido político. Dice ser una persona más solidaria, lo creía más sensible”.

“Él sabe que es mi restaurante y podría haberme llamado en privado, no exponerlo. Pero bueno, Alejandro Fabbri sos un mala leche y mentiroso”, concluyó el dueño del lugar indignado por el descargo de su colega.

